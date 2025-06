«En el MV catas como una detective y argumentas como una abogada»

El magnífico blog 'We Are Wine Defender' la describe así de bien: «Onneca Guelbenzu forma parte de la nueva generación del vino y tiene vino ... tinto en sus venas por parte de familia, también tiene la carrera de Derecho por la Universidad de Navarra, es Sommelier formada en Barcelona, tiene un Master en Enología, Viticultura y Marketing del Vino (EVENA) y ha conseguido con éxito el Diploma Wset 4 en Londres, Certified Rioja Wine Educator, el WSET 3 Sake, Kikisake-shi (Sommelier de Sake). Bajista y guitarrista con más de once álbumes editados, ha hecho giras por México, Suecia o Suiza». Hablamos. Acaba de llegar de Londres, anda de mudanzas.

– ¿Onneca'? ¿Con dos 'n' una c?

– Y mi hermana, Amaya, con 'y' . Como la novela de Villoslada, 'Amaya o los vascos del siglo VIII'. Mi hermano, Miguel, como el arcángel de Aralar. Onneca, con dos 'n' y 'c' es el nombre de la madre del primer rey de Pamplona, Eneko (Iñigo) Arista. Mi padre, navarro convencido, me puso ese nombre y él y mi madre me enseñaron a escribirlo así.

«Yo no tocaba la guitarra eléctrica sino la otra pero cuando mi amiga Olatz me convenció para que formásemos Las perras del infierno pensamos que no sería tan distinto. Bastaba con enchufarla ¿no? Así empezó todo. Luego nos convertimos en Las Furias. Tocaremos en el Tsunami de Gijón el 18 de julio. Un día antes que ¡Sex Pistols! El mismo día que Kase O!»

– ¿Qué hace una licenciada en Derecho siendo sumiller y tocando en una banda punk?

– Pertenezco a una generación que tenía que ir a la universidad sí o sí. Esa generación cuyos padres, en muchos casos, habían sido los primeros de la familia que habían estudiado en una facultad. En la mía hay una tradición de abogacía así que elegí Derecho. Pero tuve la suerte de que mis padres me dijeron 'tú ve a la universidad y luego ya, haz lo que quieras'.

– Y elegiste esos vinos y ese tipo de músicas que te 'despeinan'.

– Participé en una cata. Descubrí un mundo de emociones. Me di cuenta que tenía dos maneras de ayudar a la gente. Hablándoles de vino, compartiéndolo con ellos, podía lograr que olvidasen sus problemas. Como abogada podría solucionárselos. Como música podía ayudarles a ser felices. De hecho, la idea que quiero transmitir en esta página es la de animar a la gente a que sea feliz. Si quiere con el vino, con el vino. Si con la música, con la música. Con lo que quiera, con lo que le complazca pero intentando ser cada día un poco más felices.

– Ponnos ejemplos de vinos y temas musicales que te emocionen. Y de los que te despeinan.

– Me despeinan riffs de guitarra como los de Jimi Hendrix. Mi padre tenía un vinilo suyo. Ahí estaba el tema 'Fire'. ¿Recuerdas? Lo publicaron como sencillo en 1969, 'Let Me Light Your Fire'. De hecho, además de Las furias, con Olatz (cuyos riffs también me despeinan) y Ricky (el baterista que todo grupo desearía tener) tengo un grupo que se llama... ¡Fire Cult! Yo te diría que la música y el vino están superconectados...

– Sin duda pero dinos cómo.

– Hacen vibrar las mismas neuronas en el cerebro. Así te puedo citar a la vez ese blanco de Imanol Garay, de bodegas Arane, con su maceración en pieles y la canción 'I Had Too Much to Dream Last Night' de Electric Prunes, aquella banda de rock psicodélico de los 60. Podría hablarte de cuando tenía el frigorífico lleno de Gramona Imperial, de esa familia que lleva seis generaciones entregada al espumoso. Tenía tanto Imperial porque fui su jefa de comunicación. Te hablaría de grupos de viejas damas rockeras que me emocionan como las Raincoats. Brindaría por ellas (y por The OhNos suecas, las 'reinas del inframundo' con ese Escondite del Ardacho de Tentenublo, un tinto (90% garnacha, 6% tempranillo, 4% malvasía) que me ha impresionado muchísimo por su elegancia. Y me prepararía un 'txakojito' oyendo 'Life is just a moment' de Roy Ayers.

– ¡¡¡Qué es un txakojito???

– Una bebida muy refrescante, un 'mojito' hecha con txakoli y Sprite o limonada. Y menta, claro.

– Profesora en el Basque Culinary Center, vuestro primer disco como Las Perras del Infierno lo grabastéis con el mítico sello Subterfuge. ¿Qué hizo que las Perras se convirtieran en las Furias?

– Nos dimos cuenta de que la gente venía más por nuestro nombre que por nuestra música así que decidimos que queríamos que fuera al revés y nos cambiamos. Durante mucho tiempo tuvimos una baterista increíble, MKatherine. Ah, nos gustan los cassettes, tenemos uno grabado en directo en Suecia. Y un sello que bauticé Cassettine Tapes.

– Oye, ¿qué es MV?

– 'Master of Wine', altísima titulación para un experto en vinos.

– ¿Es en esas pruebas que has pasado en Londres donde catas como una detective y argumentas como la abogada que eres?

– Cata a ciegas de 12 vinos. Recoges pruebas y con ellas debes argumentar qué crees haber paladeado, olido, sentido. Luego escribes un ensayo. Con estilo de Oxford. Sobre un tema preciso. El mío fue sobre pestes y plagas. Has de construir todo un tejido argumental y expositivo antes de ponerte a escribir...