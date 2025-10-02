Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antón y Laura Murua, responsables del nuevo Brigde Club Urruticoechea. MORQUECHO

Ciudadanos

«A la gente no le gusta tomar decisiones; aquí las tomas continuamente»

Laura y Antón Murua | Bridge Club Urruticoechea, la magnífica obsesión por 26 cartas

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:03

En la película 'Arrebato' Will More le pregunta a Eusebio Poncela: '¿Cuánto tiempo podrías pasarte mirando este cromo? ¿Horas, días?'. A los hermanos Laura y ... Antonio Murua Urruticoechea se les podría preguntar igualmente: ¿Cuánto tiempo podríais pasar hablando, estudiando, jugando, enseñando bridge? La respuesta sería horas, días, meses, años, generaciones enteras. El martes Laura y Antón inauguraron en el número 9 de la calle Paraíso (Dbus 31, parada Oriamendi Parkea) el Brigde Club Urruticoechea. Las clases (habrá diez mesas con posibilidad de ampliar a 16) comienzan dentro de cinco días, el 7.

