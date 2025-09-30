Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu reclama a PNV-PSE un Presupuesto 2026 «creíble» y se ofrece a negociar

J. F. M.

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

EH Bildu reclamó ayer al gobierno municipal de PNV-PSE que el Presupuesto 2026, que hoy se presenta en el Ayuntamiento, sea «un documento ... creíble» y recordó la sentencia desfavorable contra el planeamiento inicial en Illarra y la «imposibilidad de realizar esos 13,5 millones sobre los que se soportaban las cuentas de 2025».

