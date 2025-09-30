EH Bildu reclama a PNV-PSE un Presupuesto 2026 «creíble» y se ofrece a negociar

EH Bildu reclamó ayer al gobierno municipal de PNV-PSE que el Presupuesto 2026, que hoy se presenta en el Ayuntamiento, sea «un documento ... creíble» y recordó la sentencia desfavorable contra el planeamiento inicial en Illarra y la «imposibilidad de realizar esos 13,5 millones sobre los que se soportaban las cuentas de 2025».

Según advirtió el concejal abertzale Jabi Vitoria, «las cuentas han de ser una herramienta para dar respuesta a las demandas y problemas de la ciudadanía y a los retos que enfrentamos como ciudad, que no son pocos. Esperamos que estén a la altura y sean capaces de responder a todo ello».

El edil de EH Bildu avanzó que su grupo municipal analizará «con atención» la propuesta que apruebe el equipo de Eneko Goia y actuará «con responsabilidad y diligencia bajo una premisa: los intereses generales deben prevalecer sobre los particulares para empezar a dar ese cambio de rumbo que esta ciudad necesita».

Vitoria subrayó que «debemos ser ambiciosos y ahondar en las políticas de vivienda, justicia social, cuidados, turismo y movilidad, y dar un salto cualitativo en la gestión eficiente de lo público y en materia de igualdad», al tiempo que aseguró que «EH Bildu está dispuesta a llegar a acuerdos siempre y cuando se trate de proyectos que persigan garantizar el bienestar de la ciudadanía».