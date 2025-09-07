El Bidea Berri cambia de manos

En su último día de trabajo, Antonio Carrillo, que se jubila, y su esposa, 'Mento', con los regalos de clientes y amigos.

El bar Bidea Berri, de la calle Carquizano, cambia de gestores. Durante 24 años Antonio Carrillo ha dirigido el bar con la ayuda de su esposa, Sacramento Pérez, consiguiendo ser uno de los establecimientos hosteleros más populares del barrio y que siempre ha contado con numerosos clientes. Ha llegado para él la hora de la jubilación.

Antonio llegó a Donostia de Morón de la Frontera (Sevilla), y con el apoyo de Manuel Ibáñez trabajó durante 10 años en el bar La Venta de Curro. Luego consiguió la gestión del Bidea Berri y el pasado domingo se jubiló, invitando a los clientes a una fiesta en la hora del aperitivo, a gran cantidad de pintxos, raciones y por supuesto jamón cortado al cuchillo, posiblemente el único bar de Donosti que lo hacía. Enrique Villar de la pastelería Opilla regaló los pasteles y su sobrino David Carrillo también aportó tortillas de patatas del bar Alamo. Se llenó el bar de amigos, clientes y también las mesas exteriores, a pesar de que la lluvia no paró de caer, sin conseguir deslucir la fiesta.

Sobre las 14.30 un grupo de clientes le entregó un ramo de flores a su esposa a la que llama 'Mento', y a él, un bonito reloj de pulsera, que Antonio, al que todos llaman el 'andaluz', recibió emocionado. Le acompañaba su hija Celenia, que también ha trabajado en el negocio y su hijo Antonio, que trabaja en Easo Motor.

En estos años muchas anécdotas con clientes y amigos. Siempre sonando en el bar música de diversos estilos de Andalucía y por supuesto banderines y fotografías de «su» Betis, adornando el local.

Entre los invitados, Julene Martínez, su hermano Amaiur del bar Ganbara, con su esposa Itxaso Susperregui y sus hijos Ioanes y Xabier. Xabi Benegas de la Clínica Benegas. Mikel Escudero y su esposa Lydia Ibarburu, de la empresa comercial Haizea. José Antonio Vicuña y Maite Zabaleta, que fue gobernanta de la Diputación. Néstor Morais y Pilar Lizarazu del bar Néstor. José Luis Astiazaran, expresidente de la Real Sociedad. El DJ Jesús Play. Jon Tolaretxipi de Easo Motor con Maider Ancisa, Maitena Iribar, Judith Irizar y Mikel Rosales. El abogado Gonzalo Vázquez. Daniel Luque de la pastelería Luque. Conchi Lago y Luis Recondo.

Los amigos de Antonio Carrillo que se reunían todos los lunes para comer y jugar al mus: Bernardo Beltrán, Luis Recondo, Enrique Villar, Jesús Mari Satrustegui, Ernesto Chueca, Joaquín Pollos, Agustín Martín, Javi Sierra, y Jesús Ortega. Luis Txakartegi y Xabier Paquico y MariMar Bol, Andrés Rodríguez, representantes de la pescadería Korta y de la farmacia Blasco e Iñigo, del bar Ricardo.

El Bidea Berri cambia de manos y ahora lo gestionará Max Bai, un profesional coreano, que ha trabajado 10 años en el restaurante Urola y en la sidrería Zelaia de Hernani.

Experto parrillero, ahora quiere volar sólo y el establecimiento tomará el nombre Bul, que significa fuego en coreano. Quiere convertir el negocio en taberna de barrio, con comida popular y por supuesto con carnes a la brasa.