«Algunos quieren volverlo viral; nosotros, mantenerlo en la calle»

Baloncestistas los dos, el uno es de Bera y empezó a jugar en el equipo del pueblo, Toki Ona Bortziri, impulsado desde la idea de ... un deporte guapo, comunitario y libre por Jesús Alacid. La familia del otro se fue de y volvió a Italia desde Argentina, así que él se siente totalmente marplatense aunque nacer le nacieron en Salsomaggiore Terme, en Parma. Nunca ha jugado en un club, nunca ha estado federado pero ha recorrido las canchas urbanas de medio mundo. Los dos han creado Basket Kalea, una asociación cuyo objetivo es hacer un uso lúdico del deporte. Y por los dioses que cuando acababa julio lo consiguieron en Sagüés. Durante dos días. Con la iniciativa Sareak Sutan, que surgió de otra aventura magnífica llamada Sua Pizten.

– Situad en el mapa las canchas comunitarias de esta ciudad...

– Sagüés. Universidad. Juan Carlos Guerra en Bidebieta. Aitzol. Intxaurrondo (cerca de Lizardi). Amara (Politécnico)...

– En Txomin hay dos. Una es maravillosa. La otra, la, digamos, 'infantil', tiene las líneas de los triples mal pintadas.

– ¡Cuadradas, las pintaron cuadradas! Cuando advertimos a los responsables municipales nos dijeron que ya lo sabían pero no dieron muestras de querer arreglarlo. Y mira que la cancha es maja. ¿Ves? Esa es una de las situaciones que nos gustaría corregir mediante una más amplia participación ciudadana en la gestión de los espacios comunitarios.

– Explicaros.

– Nosotros también metimos la pata cuando organizamos Sua Pizten en Txomin, no creas. En los carteles pusimos Loiola. Enseguida nos dijeron que Txomin no es Loiola. Aprendimos de una vez por todas. Aprendimos que no puedes organizar nada sin pedir la participación de las gentes del barrio. Por eso cuando Jesús, del polideportivo de Bidebieta, nos pidió que creásemos una cancha, pedimos ayuda y opinión a los vecinos. En cuanto a lo que nos preguntabas...

– ¿Sí?

– Pensamos que para habilitar equipamientos deportivos las autoridades competentes se deberían dejar asesorar por quienes practican esos deportes. Entendemos perfectamente que se usen materiales antivandalismo, pero algunas veces resultan peligrosos: canastas muy bajas, con agujeros grandes de metal tan duro que provoca lesiones. No es ir contra quienes planean esos equipamientos, sino colaborar con ellos para que estén bien planteados y sean para todos.

«¿Conocéis la expresión y el proyecto 'Jump The Line'? Consiste en usar el deporte (también el arte) para crear comunidad, para que las plazas, las jaulas, las canchas sean de todos, para recuperar espacios públicos...»

– Interesante... En los apuntes de nuestra charla leo: 'Métodos participativos para la intervención de los espacios'... Me parece que resume un poco todo lo que estamos comentando, ¿no?

– Sí. Es la filosofía de la iniciativa 'Jump The Line' que aboga por la transformación de, repetimos, los espacios comunes. Como nosotros, quieren 'Fortalecer el tejido social y promover el deporte en la calle.'

– Sin dejar de divertirse, divertirnos. Porque mira que pasaron cosas en la jaula de Sagüés a finales de junio. Y volverán a pasar a finales de agosto. Ramón Vélez tocó la guitarra y hubo talleres de ¡castellers!

– Claro, que pasen cosas. Muchas. Que la gente disfrute, se encuentre, haga deporte.

– Deporte bien que hacemos en esta ciudad. Habrá más de 57.000 abonados a la Kirol Txartela más quienes acuden a clubes y gimnasios privados o nadan en el mar o corren por su cuenta...

– Tienes razón. Más cientos de federados, cientos en ligas y torneos. Pero quieras que no, hay gente que no se puede permitir los 63,10 euros que cuesta la entrada o los 68,85 euros del pago cuatrimestral. Hay también motivos de exclusión social, de salud mental o mismamente el apuro que puede darte estar en una clase de gimnasia porque estás inseguro de tu cuerpo o crees que no eres ágil, flexible, elástico. Nosotros queremos derribar cualquier barrera. Tenemos entrenamientos sociales donde no existe la vergüenza ni importan las capacidades. Recuerda: uso lúdico del deporte. No somos cantera de equipos de élite. Somos disfrute.

– Pero con piques, supongo... Y espero. Porque si no te picas con el contrario, no funciona.

– Podemos organizar y de hecho organizamos torneos de basket 3x3 con árbitros y todo lo demás, así que claro que hay piques. No nos gusta la competición pero amamos la competitividad.

– En las películas, cuando ves a los chicos del barrio encestando bonito sabes que la cosa va bien. Puede que sea rudo pero es deporte del auténtico.

– Rudo lo es porque las calles lo son. Pero de esas canchas surge un apoyo mutuo inquebrantable. Se hace barrio a base de triples. Se aprende a vivir.

– ¿A qué viene el titular?

– Hay quien está convirtiendo el basket callejero en algo viral, algo que se promociona en redes. Un universo del que se quieren apropiar empresas, compañías, agencias de publicidad. A nosotros, eso no nos gusta. La calle es la calle. Como cuando juegas al fútbol y la portería son dos jerséis. Basket. En la cancha del barrio. Juntos.