Azkoitin ditu Aitorrek argazkikoa bezain eder eta sendoak diren idiak. Lau ditu, lau txapeldun. IÑIGO ROYO

«Arzadunen markari heldu nahi izan genion eta erratu genuen Oiartzunen»

Aitor Aizpurua (gehi June eta Nahia alabak eta Edurne emaztea)Idiak plazan eta bixigua parrillan

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Asteartea, 2 iraila 2025, 06:59

Eltze askotako burruntzali halakoa, sarri ikusi dugu Euskal Telebistako pantailetan, sukalde inguruko saiotan. Izan ere, Asteasun jaioa, Azpeitian bizi eta Azkoitian ez bakarrik idiak eta ... baserria ('Urrategi') baizik eta ospe handiko Isidro Erretegia du Aitorrek. Bertan jarduten du parrillero. Itxita da egunotan jatetxea, 23an irekiko. Helduko diote ohiko menuari, beti garaiko eta hurbileko arrainak, haragiak, berdurak. Erkizia du bigarren abizena Aitorrek. Pasa asteburuan Senda Vivan izan da familia osoa. Gu La Perlan elkartu ginen. Hara baitziren etorriak, uretan gozatzeko. Solasaldiaren gaia, Oiartzunen izandako Kintopekoko idi proba. Ederki aritu arren, hirugarren postuan geratu ziren, 53 plaza eginak. 62 lortu zituen Arzadunek. 54 Ipiñarrietak.

