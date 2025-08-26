Arraun celebra la Liga Euskotren

La plantilla de Arraun al completo con las banderas conseguidas, en la puerta de entrada de Garbera.

Donostia Arraun Lagunak recibió en aguas de Getaria el pasado domingo el título de la Liga Euskotren. Un galardón que ha repetido en las tres últimas temporadas. Era la regata que cerraba la competición, y aunque no la ganó, ya sumaba una gran diferencia en la clasificación para repetir el título.

Recibieron el galardón en la embarcación oficial, de manos de la consejera de Transportes del Gobierno Vasco, Susana García Chueca. El alcalde Eneko Goia les entregó las camisetas a las campeonas. Se vivieron momentos emotivos. Voló el cava y los remos en alto para celebrar el título con toda la plantilla a bordo de la trainera 'Lugañene' para la ocasión.

Vuelta a tierra en el puerto de Getaria y allí las fotografías oficiales. En las furgonetas y la trainera, fueron hasta el club para dejar el bote y recoger todas las banderas conseguidas en la Liga, para traslasdarse a almorzar al centro comercial Garbera. En la puerta, con la txaranga sonando y banderas al aire, más fotos y abrazos entre ellas.

Comenzaba la fiesta. La plantilla al completo, cuadro técnico, directivos y colaboradores almorzaron en la sidrería Txotx by Saizar. En tres largas mesas, disfrutaron del menú de sidrería, compuesto de tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes y cebolla y txuleta con patatas fritas y pimientos rojos y queso y membrillo. Sonaba la txaranga, mientras los visitantes al centro comercial se sorprendían de lo que estaba sucediendo.

La plantilla estaba al completo. Las remeras: Ahiora Belartieta, Xubane Uribarrena, Joana Halsouet (patrona), Mar Larrea, Naiara Martín, Ane Sánchez, Lucía Canal, Udane Goenaga, Maider Bereau, Beti Piñeiro, Zuberoa Egurrola, Maren Etxabe, Lorea Etxabe, Nahikari Azkue, Jule Arkotxa, Ane Díaz, Ania Pérez, Naroa Landa, Nahia Goenaga y Ane Villagarcía.

El cuadro técnico, con el entrenador Juan Mari Etxabe, con su ayudante Alberto Grijalba y el médido Jacobo Vázquez.

Directiva y equipo de tierra: Itziar Eguren (presidenta), José Ramón Gómez (expresidente), Luis Fernández, Antxon Gómez y Fernando Etxezarreta. Los entrenadores de banco móvil: Iñaki Arratibel, Xabier Irigaray, Iraitz Goenaga y Aitor Serra. También Jaime Eguzkiza, compositor del himno de Arraun y los componentes de la txaranga, además de la exremera Eli Pescador y el fotógrafo del club Juan Antonio Garaikoetxea.

Fue momento de recordar los éxitos de la temporada y pensar, en las dos jornadas de la Bandera de La Concha. Quince días sin competir, toca recargar pilas y preparar la regata más importante de la temporada. Juan Mari Etxabe estaba encantado con el trabajo de su equipo. «Se han portado de diez, han trabajado muy duro en los entrenamientos y han conseguido ser las más regulares. Felíz y ahora nos espera La Concha. Serán dos días muy duros, como se ha desmostrado en la Liga con Tolosa y Orio, con muy pocos segundos en algunas regatas». Pasaban las seis de la tarde. El grupo se trasladó hasta la plaza de la Constitución, donde siguió la celebración.