Una argentina visita San Sebastián por primera vez y se deshace en elogios hacia la ciudad: «Se nota que estás en el primer mundo»

La argentina Mel Ruffini ha contado su experiencia visitando la ciudad de San Sebastián en un vídeo. En el que Ruffini confesaba visitar la capital guipuzcoana por primera vez y en el que se mostró sorprendida y no dudó en deshacerse en elogios hacía la ciudad. El vídeo ya cuenta con miles de reproducciones en TikTok y con comentarios de cientos de usuarios que han dejado su opinión.

«Estoy terminando mi día en la ciudad de San Sebastián en el País Vasco», arrancaba Mel Ruffini, quien cuenta con más de 40 mil seguidores en la red social en la que sube vídeos sobre sus experiencias en las ciudades que visita. «Muchas personas me recomendaron venir a esta ciudad cuando estuve en Bilbao, que también hice un vídeo diciendo que estaba encantada. Aquella era la primera vez que pisaba el País Vasco y esta es mi segunda vez. Me recomendasteis muchísimo que viniese a San Sebastián, que me iba a encantar y la realidad es que no solamente me encantó, sino que es un sueño», decía Ruffini mientras se encontraba en el paseo de Eduardo Chillida, que lleva a la famosa escultura del Peine del viento.

Aunque la mujer iba más allá y admitía que «te das cuenta de que estás en el primer mundo, literal. Todo eso se respira de una forma diferente. Y encima vinimos en época de Carnaval, por lo que estaba todo el mundo disfrazado, había fiesta por la calle y se respiraba la felicidad de la gente», explicaba la mujer a sus seguidores antes de destacar «la amabilidad de la gente y el disfrute de tomarte una cerveza con una tortilla de patata».

San Sebastián y el País Vasco «son un sueño»

«Realmente San Sebastián y el País Vasco son un sueño. Se nota todo el cuidado y a arquitectura. Además Nos tocaron días de sol, entonces pudimos ver el paisaje con sol, las montañas, la arquitectura es un sueño, la parte modernista, la parte antigua, la playa», decía la argentina que no dudaba en deshacerse en elogios. «No le falta nada, realmente no le falta nada», zanjaba.

Aunque la mujer argentina también quiso hacer una reflexión sobre la personalidad y actitud de los argentinos. «Y otra de las cosas que rescato es que pensaba, yo como argentina, y le decía a mi pareja que nosotros los argentinos no podemos disfrutar de la forma en que se disfruta acá», decía. «Aquí está todo el mundo feliz, riéndose, las personas mayores, los chicos, las familias. Van disfrazados y maquillados. A veces los argentinos nos olvidamos de disfrutar y de salir a la calle como pueblo a disfrutar. En San Sebastián se respiraba y podíamos compartir su felicidad. Nos llevamos eso», finalizaba.

La respuesta al vídeo tampoco se ha hecho esperar y los comentarios de los usuarios ante el vídeo eran de todo tipo. «San Sebastián es más bonito que Bilbao», puntualizaba una persona, mientras que otra «agradecía tan bonitas palabras hacia San Sebastián», que «sin duda» es «una ciudad preciosa».