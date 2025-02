«Al reguetón le estamos metiendo de todo, piano, violín, palmas, guitarras...»

Pérez Fernández son sus apellidos en el mundo de los papeles de identidad, Álex Alliver su nombre de guerra, de show, de plataformas. Santiagueño, de ... Santiago de Cuba, del barrio ('Reparto') de Santa Bárbara, hijo de Milagros Margarita y de Alejandro, al que el cáncer mató nada más empezar 2025. Pensó en dejarlo todo pero su padre le había ordenado no rendirse y su esposa Lourdes, a la que dedica dos canciones en su nuevo disco, 'Asesoría', también. Por eso aquel que en su anterior obra, 'De la calle a la fama', se tenía ya por 'Coronado' ha vuelto a la lucha. Sigue siendo instalador de pladour, sigue viendo viejos capitulos de 'Dragon Ball', sigue haciendo música y tiene estudio de grabación en un local que estaba semidestruido entre Isabel II y el Reale.

– ¿Y lo resiste?

– ¿El qué, quién?

«He creado un sello discográfico, Lex Music Enterprise. Quiero trabajar con cinco artistas emergentes. Grabarán gratis en mi estudio y cuando su música dé dinero, iremos por contrato al 50 50. ¿Sabes? La música puede resultar un caprichito muy carito; no la hagas por hacer»

– Todo eso que dices que los músicos le estáis metiendo al reguetón. Violín, piano, guitarra...

– ... Palmas, claves. Muchas cosas. Reguetón mezclado con techno, con electro, con rap. Claro que lo resiste todo. De hecho, lo abraza. Y luego apareció el 'reparto'. Y los reparteros....

– Creo que es la variante del reguetón hecha en los barrios de Cuba llamados así, 'repartos' y no son precisamente lugares de casitas de plexiglas, ley y orden.

– Te equivocas.

– Lo suponía pero ¿en qué?

– No es la variante cubana del reguetón sino un género en sí mismo. Muy joven pero que ya se había consolidado para cuando yo me vine aquí en 2019. Un género total, influenciado por el reguetón panameño, Calderón, Don Omar, Daddy Yanqui, Wisin & Yandel. Un género con una aceptación tremenda en barrios como Sueño o Santa Bárbara donde se copia a tope en los locutorios y se oye en las 'bocinas' de la gente.

– Explica lo de 'bocinas'. Y lo de 'copiar en locutorios'.

– En Cuba internet funciona pero no funciona así que hay locutorios, en lugares muy específicos, a los que puedes acudir con un pen drive y pedir que te graben 'toda la música que esté en tendencia' para que la escuches no tanto en tu ordenador (internet funciona ahora sí ahora no) sino en tu móvil. Las 'bocinas' son los 'parlantes', los altavoces que todo el mundo lleva encima por la calle. Al revés que aquí, allá nadie le dice a nadie que baje la música. Si lo que más se oye en las 'bocinas' es reparto significa que ahí está y ahí se queda. Para siempre.

– No quiero que el recuerdo te haga daño pero ¿qué música escuchaba tu padre?

– El cantante que más le gustaba era Roberto Carlos. Tanto que estoy pensando en sacar una versión (en auténtico reparto, claro) de 'Amigo'. No, recordar a mi padre ya no hace tanto daño. El otro día soñé con él. Le oía decir 'No ha funcionado, tenemos que pasar al plan B'. Lo interpreté como que a pesar de que aún no he llegado a la fama, he de seguir intentándolo. Con nuevos temas, con 'Asesoría', el disco que como audio ya está en internet y del que pronto empezaré a subir videos. Y con mi estudio de grabación.

– Siete temas, creo. La intro se titula 'Hiroishin Mojutsu' y el último 'Power Up'. Mucho anime intuyo por ahí.

– Soy fan. Amo a Vegeta, el noble rival de Goku que se rebela contra el ejército de Freeza. Hiroishin es el Dios del Trueno Volador y mi tema suena a trap del bueno. 'Power Up' es la expresión que se usa cuando alguno de los personajes recibe una sobrecarga de super poderes pero pienso que la canción donde rapeo duro y más (de)muestro mis habilidades es en 'La rompe discoteca'. Ahí tienes un reguetón 'de la mata' (de lo más puro) con un vídeo grabado en Anoeta que ya he subido a mi canal de YouTube. Los videos me los grabo yo mismo, con ángulos muy profesionales y usando un buen trípode pero me suele resultar imprescindible la ayuda de mi amigo Javi López, fotógrafo y cameraman.

– Ni cuando hablamos en 2023 ni ahora da la impresión de que la música sea tu 'caprichito'.

– No. Yo no vivo para nada más que música. No salgo, no bebo. Mi esposa. Mi trabajo. Mi gimnasio. Mi Música, siempre mi música. Digo 'caprichito' como consejo para chavales y chavalas que piensen hacer música por hacerla, porque otros lo hacen. Si es solo por eso, olvídaros, así no renta, te frustras y sale muy carito. Haz música sólo si la sientes .

– ¿Cuánto es 'carito'?

– Según a qué estudio recurras, contando grabación, producción, masterización e instrumentalización puedes necesitar hasta 500 euros para tener tu canción en tus manos. Pero luego hay que promocionarla, las escuchas en plataformas no salen gratis Demasiado dinero y desánimo...

– Pero por lo que dices ahí abajo, tú quieres ayudar a unos cuantos en esos primeros pasos.

– A quienes de verdad sientan la música. Sean de aquí o de allá. Me he hecho con un buen estudio. Grabaremos gratis. Firmaremos un contrato serio. El plan B del que hablaba mi padre en aquel sueño es Lex Music Enterprise.