Extraño en la ciudad

Se va un alcalde al que le ha tocado lidiar con todas las plagas de la década y que no aparentó sentir una dicha especial en el desempeño de su cargo

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:06

Ahora mismo, cualquier ciudad hace frente a sus propios jinetes del Apocalipsis, que son bastantes más que cuatro. A Eneko Goia le han tocado todos: ... apoteosis del turismo, déficit de vivienda, percepción de inseguridad ciudadana, esplendor de la 'arquitectura vitaldent', la pandemia y resistencia a cualquier cambio. A los caballos de algunos de estos apocalípticos jinetes, Goia los ha intentado domar, quizás sin dar con la tecla adecuada, pero a otros los ha alimentado y les ha dado alojamiento. Ingratos unos, asilvestrados los otros, casi todos han terminado por arrollarle, a veces por errores, a veces porque ningún alcalde de su promoción se está manejando bien en la monta y doma de estos asuntos.

