Alargan 20 metros la zapata de hormigón del muro del Tenis para reforzar su capacidad defensiva

El Departamento de Mantenimiento Urbano aprovecha las mareas vivas para tratar de reforzar con hormigón la base del muro de costa frente al Club de ... Tenis que continuamente se resquebraja y permite una peligrosa entrada de agua del mar. La semana pasada se ejecutó una zapata de unos 10 metros de longitud y a final de mes se construirá una prolongación de otros 10 metros, si el Servicio de Costas da el visto bueno a esta obra.

El departamento que dirige el socialista Carlos García no gana para sustos en Ondarreta. El muro que discurre en paralelo al paseo Eduardo Chillida canaliza la regata Konporta y defiende este colector frente a los embates del mar. Pero es una estructura que muestra sus costuras continuamente. La falta de arena en la parte occidental de la playa, constatada en los dos últimos años, no ha hecho más que comprometer la función defensiva de esta pared puesto que en determinados momentos el muro llegado a quedarse descalzado. El agua del mar termina entrando al colector con la marea alta y vuelve a salir cuando baja la marea. Este movimiento no hace más que debilitar el muro y generar la aparición puntual de grietas de hasta 20 metros de longitud, como las que se produjeron en 2013, 2018 y 2023.

Hace dos años se reforzó la base del muro con un tacón o zapata de hormigón de 60 metros de largo. Ahora se van a sumar 20 metros más al refuerzo realizado entonces. La semana pasada, según explicó Carlos García, fue un momento propicio por las fuertes mareas vivas que se registraron. «Solo tenemos 80.000 euros de presupuesto y con eso ejecutamos 10 metros la semana pasada y, si nos autoriza Costas, sumaremos otros 10 metros más a final de mes», apuntó el concejal.

A final de marzo habrá tres o cuatro días de mareas vivas importantes, en las que el nivel del mar se quedará a 25 centímetros de su mínimo histórico, un momento propicio para realizar estos trabajos puesto que ofrecen más tiempo a los operarios para trabajar antes de que suba de nuevo la marea.

En todo caso, parece que esta solución podría servir a corto plazo pero que no terminará de solucionar la capacidad defensiva de este muro.

Costas planteó en 2013 al Ayuntamiento un proyecto para atenuar la fuerza del mar en Ondarreta. La idea consistía en colocar una escollera de grandes bloques de piedra –del estilo de la que hay en la desembocadura del Urumea o en el dique exterior del Muelle– en el muro del Tenis, planteaba también subir la altura del viejo espigón que se dirige sobre la rasa mareal hacia la isla desde el paseo Eduardo Chillida y se completaba con un movimiento de 50.000 m3 de arena en la playa.

El objetivo de este proyecto era reducir la energía de la ola que llega a la playa de Ondarreta y reforzar la defensa que proporciona el muro de costa frente a los virulentos embates del mar.

La medida más espectacular era la disposición de una escollera de bloques de piedra junto al muro de costa en una longitud de 209 metros. Estos bloques de 18 toneladas se colocarían en la misma rasa mareal hasta una altura de 5,5 metros de altura (el pretil del paseo Eduardo Chillida está a cota 7,5 metros). La escollera restaría energía a la ola que entra por Ondarreta y, de la misma forma que la colocada en 2011 en el Puerto ha permitido que la arena bascule hacia el Náutico, se buscaría una acumulación de sedimento para revertir la actual situación en la zona occidental de Ondarreta.

El importe de este proyecto se estimó en 1.270.000 euros que pagaría el Gobierno de España. La propuesta fue rechazada por el Ayuntamiento.