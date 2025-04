Aiete clama por una mejor iluminación

Aingeru Munguía San Sebastián Miércoles, 23 de abril 2025, 19:02 Comenta Compartir

No son uno ni dos los años que llevan los vecinos de Aiete reclamando una mejor iluminación de las calles. Su denuncia es anterior a la pandemia. Las principales vías tienen unas farolas de cuando esta zona era la carretera a Hernani. Las copas de los árboles las han engullido y para caminar de noche por el paseo de Aiete o el de Oriamendi hay que andar a tientas, si no con cierto miedo. La asociación de vecinos Lantxabe reclama un cambio de luminarias para que moverse por el barrio a ciertas horas no sea una odisea.

El portavoz de la agrupación vecinal, Félix Pérez, explica que casi es peor la situación en primavera-verano que en otoño-invierno, cuando hay menos horas de luz. «En estos meses es cuando los árboles están llenos de hojas y cuando se produce, por tanto, un mayor oscurecimiento de las calles del barrio cuando cae la noche».

Ha habido varias reuniones en los últimos años con los responsables de Mantenimiento Urbano y Parques y Jardines para tratar de consensuar una solución que no termina de llegar. Entre las alternativas barajadas está una reordenación de árboles y farolas, una poda selectiva de los ejemplares o aplicar la fórmula utilizada en el paseo Pío Baroja, consistente en desdoblar las luminarias de tal forma que una misma farola tenga un foco de luz en su parte superior, el original, y otro a media altura, colocado mediante una abrazadera por debajo de la copa de los árboles.

Esta opción es la que defendió la asociación Lantxabe en las conversaciones con los responsables municipales, pero lo cierto es que no se ha materializado ninguna. «La situación de penumbra está generalizada en el barrio pero en el paseo de Aiete, de Errondo y en el paseo de Oriamendi la oscuridad es total. Tan es así que creemos que estas zonas deberían incluirse en el mapa de puntos críticos para la seguridad de las mujeres de la ciudad».

