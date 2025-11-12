Abre al público la nueva sede central de Udalinfo en el Ayuntamiento

Las oficinas centrales de Atención Ciudadana (Udalinfo) del Ayuntamiento donostiarra abrieron esta mañana sus puertas en su nueva ubicación, la planta baja del edificio consistorial ( ... Ijentea, 1), con entrada desde el Boulevard.

A partir de las 09.00 h, el personal de atención a la ciudadanía ha comenzado a atender a los primeros ciudadanos en estas nuevas dependencias, que cuentan con una superficie superior al doble que las anteriores ubicadas en la calle Easo, lo que supondrá una mejora sustancial en la calidad de la atención.

El alcalde, Jon Insausti, destacó que «hemos reiterado desde el Ayuntamiento que queremos escuchar más y mejor a los donostiarras y queremos dar la mejor atención posible a través de este nuevo espacio, en un lugar simbólico y de referencia, en la misma sede del Ayuntamiento. Así, queremos transmitir que el Ayuntamiento tiene las puertas abiertas para los ciudadanos, también en los asuntos pequeños y cotidianos«.

El nuevo espacio cuenta con 22 puestos activos para la atención ciudadana, aunque tiene capacidad para albergar hasta 25, en los que además de los trámites que se ofrecían en las oficinas de Easo, se ofrecerá la atención en materia de Recaudación, que se prestaba hasta ahora en el Palacio Goikoa, junto con la atención especializada en Urbanismo. Hay una máquina de autotramitación en la entrada de las oficinas para agilizar ciertos trámites, como la obtención del certificado de empadronamiento.

Además de esta zona de atención a la ciudadanía, las oficinas cuentan con un espacio de trabajo anexo para los 16 puestos de los servicios internos y de atención telefónica de Udalinfo. En ese mismo espacio estarán también ubicados los servicios de Participación Ciudadana, junto con otros servicios administrativos.

El alcalde señaló que «adquirimos el compromiso de escuchar y responder. Y tal como la sociedad avanza, debe avanzar la manera de comunicar. Hoy presentamos la adecuación a los nuevos tiempos de un espacio físico, pero también prestaremos el servicio por teléfono y online, y estamos trabajando en un canal de whatsapp para dar las mayores facilidades a la ciudadanía para acceder a una comunicación directa y fluida».

Atención ciudadana

A partir de hoy, las oficinas de atención a la ciudadanía de Easo y el Palacio Goikoa permanecerán cerradas y las de Ijentea serán las oficinas centrales de Udalinfo, dando servicio junto a las de Morlans y Altza. Las nuevas oficinas tendrán horario de mañana y tarde (09.00h -14.00h y 16.00h -18.00h), mientras que en Morlans y Altza solo habrá turno de mañana (de 09.00h a 14.00h)

A pesar de no ser obligatorio, se recomienda acudir a las oficinas con cita previa, que puede obtenerse en la página web donostia.eus/udalinfo. También puede contactarse con el servicio de atención ciudadana en el número de teléfono 010.