Las oficinas de Udalinfo en los bajos del Ayuntamiento abrieron esta mañana sus puertas. Lusa

Abre al público la nueva sede central de Udalinfo en el Ayuntamiento

La planta baja del consistorio se habilita como «espacio de referencia» de la atención al ciudadano

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:01

Las oficinas centrales de Atención Ciudadana (Udalinfo) del Ayuntamiento donostiarra abrieron esta mañana sus puertas en su nueva ubicación, la planta baja del edificio consistorial ( ... Ijentea, 1), con entrada desde el Boulevard.

