Orio arrasa en trainerillas e Iker Zabala reconoce que «tenemos motor»

Orio ha cosechado cuatro rotundas victorias en los primeros cuatro días de mayo en la modalidad de trainerillas. San Pedro (jueves), Hondarribia (sábado) y Getaria (ayer) han sido testigos de la superioridad de una embarcación más corta pero que lleva el ADN de la trainera que, visto lo visto, arrancará el verano como una de las favoritas para adjudicarse las principales banderas. Los oriotarras han mantenido a raya a los rivales, sin dejar que se les acerquen a menos de 19 segundos en ninguna de las regatas de la Liga Guipuzcoana de trainerillas en pruebas de una duración inferior a los 15 minutos. Para rematar el dominio, también se impusieron ayer por la tarde en la competición tradicional de las fiestas de San Telmo en Zumaia. Esta vez Donostiarra se acercó hasta los cuatro segundos, pero con una distancia más corta, de 2.000 metros.

Las clasificaciones de la liga ya son positivas para Orio, pero lo es aún más el comprobar que la segunda trainerilla del club rinde también a un alto nivel. Ayer fue tercero en el cómputo de todos los tiempos y el sábado, segundo. Lo valora positivamente el míster, Iker Zabala: «Estos resultados reflejan que al menos doce remeros están andando mucho. La experiencia que tengo de otros años indica que cuando dos trainerillas van tan bien, la trainera rinde también muy bien en verano. Esta modalidad estaba un poco apagada en el club en los últimos años y me alegro por estas victorias». En las dos regatas ligueras del fin de semana han completado la embarcación Gorka Aranberri (patrón), Ander Zabala, Adrián González, Leando Salvagno, Oscar Andrés Medina, Mikel Lizarralde e Ibon Arruti. Jon Urresti y Adur Tapia también bogaron en la trainerilla ganadora el jueves.

Más que el número de regatas ganadas, impone la contundencia, aunque Iker Zabala asegura que «a mí estos resultados no me sorprenden, entre comillas, porque en el club he visto que hay motor. Tenemos muchos vatios y además gente joven. De ahí tiene que salir algo con trabajo. A los remeros igual les ha sorprendido más. Les habrá venido bien para coger moral.

Ilusión para el verano

Por otra parte, también es consciente de que «los chavales comentan que en el pueblo hay hambre de remo. Ya se empieza a hablar de la temporada de verano y hay ilusión. Nosotros estamos trabajando para alimentarla. Tengo esperanza de poder hacer una temporada potente».

Orio ya metió algo más que respeto en los test de traineras, siendo capaz de aventajar en 14 segundos a un equipazo como Zierbena en la crono de Pasaia el 30 de marzo, donde Donostiarra, por ejemplo, quedó a 19 y Bermeo, a 25. Previamente, en el descenso del Oria, también había obtenido un triunfo cómodo aventajando en 13 segundos a los donostiarras.