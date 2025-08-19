Arraun Lagunak, clasificada directamente para la Bandera de La Concha

Arraun Lagunak está directamente clasificada para disputar los dos domingos de la Bandera de la Concha y Nortindal Donostiarra, por su parte, tendrá que ... ganarse la plaza en la regata clasificatoria.

Al ejercer como local, Donostiarra siempre había tenido una plaza asegurada entre las ocho traineras que competían anualmente en la regata más prestigiosa del calendario. Sin embargo, tras el cambio en la normativa de la competición femenina del pasado mes de mayo y la aparición de Arraun Lagunak en el circuito, se determinó que el encargado de representar a Donostia en los dos primeros domingos de septiembre sería el mejor clasificado en la Liga Euskotren. Así las cosas, Donostiarra, séptimo clasificado, deberá de participar en la regata clasificatoria del día 3 de septiembre para formar parte de la Bandera de la Concha 2025.

Precisamente el equipo entrenado por Juan Mari Etxabe podría convertirse en campeón de la Liga Euskotren a falta de una jornada. Esto se debe a que la diferencia de doce puntos que saca Arraun Lagunak a las oriotarras y de quince a Tolosaldea, dejan un escenario casi inmejorable para las de Donostia. Más concretamente, en caso de que la Lugañeñe quede por encima de Orio o, por defecto, por delante del sexto puesto, se convertiría matemáticamente en campeona en el puerto de Ondarroa y sin tener que remar en Getaria.