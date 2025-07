Orio tiñe sus aguas de amarillo

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 20 de julio 2025, 14:30 Comenta Compartir

Ni en los mejores sueños hubiera imaginado Orio una mañana como la que ha vivido este domingo en sus aguas. La primera alegría la ha dado la embarcación femenina, llevándose su primera bandera de la temporada y saliendo líder de la Liga Euskotren. Y la segunda, para completar un domingo perfecto que costará olvidar entre los oriotarras, la proporcionó el bote masculino, llevándose una victoria incontestable, lo que le permite reforzar su posición en lo más alto de la Liga Eusko Label.

Orio y más Orio. La 'San Nikolas' no ha tenido rival esta mañana en su bahía. El viento amenazaba a los aguiluchos, después del aumento de su intensidad en la segunda tanda. Lekittarra se frotaba las manos desde la primera tanda al ver que ninguna embarcación de la segunda había sido capaz de superarle, pero lo cierto es que no hubo tiempo siquiera para la emoción en la tanda final. Los patroneados por Gorka Aranberri no dieron lugar a la sorpresa y finalizaron la jornada con un tiempo de 21:20 minutos, a 22 segundos de diferencia de Lekittarra.

Orio 21:20.78

Lekittarra 21:43.08

Hondarribia 21:48.000

Donostiarra 21:50.06

Zierbena 21:51.66

Ares 22:08.54

Urdaibai 22:10.36

Getaria 22:14.06

Kaiku 22:22.70

Cabo 22:27.78

San Juan 22:43.66

Ondarroa 23:30.28

El bote anfitrión, con cinco cambios en su formación con respecto a la regata de Pasai Donibane del sábado, dominó de principio a su fin su manga. Hondarribia trató de seguirla, pero fue en balde. Desde la segunda calle enseguida abrió brecha para confirmar que no iba a tener rival en su bahía. El temor del viento se evaporó con las primeras paladas, porque este ya había dejado de soplar como lo había hecho en la segunda.

Zierbena, la gran triunfadora del sábado, sufrió lo indecible desde la cuarta calle, y acabó la regata más pendiente de los tiempos de las demás tandas que de la propia. Solo el último largo le permitió acercarse a Hondarribia, pero finalmente se tuvo que conformar con la quinta posición en la jornada.

A Lekitarra no le quedó más remedio que aplaudir a Orio, si bien se marcha de la población guipuzcoana con un buen botín de puntos tras terminar segunda. Hondarribia, tercera, y Donostiarra, cuarta, completaron las cuatro primeras posiciones. Getaria fue octava y San Juan, undécima.

Orio sale así de casa más líder de la general tras llevarse su cuarta bandera de la temporada. Suma 69 puntos, 7 más que Zierbena. Donostiarra se afianza en la tercera posición, mientras que Hondarribia da el salto a la primera tanda y se coloca cuarta tras el pinchazo de Urdaibai.

Temas

Orio