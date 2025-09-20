Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remo | Playoff Liga Euskotren

Donostiarra y San Juan se imponen en Bermeo

La 'Bantxa' da el primer paso para mantener la categoría, logra una ventaja de dos segundos sobre las 'batelerak' con Zarautz a cuatro

Iris Moreno

Iris Moreno

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:54

Los tres botes guipuzcoanos han terminado en cuatro segundos en la pelea por las dos plazas en juego para la Liga Euskotren hoy en Bermeo. ... El fuerte viento y el mar revuelto no han traído grandes sorpresas en la primera jornada del playoff de la Liga Euskotren. Donostiarra, que partía como favorita tras un gran final de temporada ha logrado la victoria en el primer asalto con un tiempo de 11:45.00. La 'Bantxa' ha conseguido parar el cronómetro con un segundo y 98 centésimas de ventaja sobre San Juan y 4 segundos y diez centésimas sobre Zarautz.

