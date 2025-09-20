Donostiarra y San Juan se imponen en Bermeo

Los tres botes guipuzcoanos han terminado en cuatro segundos en la pelea por las dos plazas en juego para la Liga Euskotren hoy en Bermeo. ... El fuerte viento y el mar revuelto no han traído grandes sorpresas en la primera jornada del playoff de la Liga Euskotren. Donostiarra, que partía como favorita tras un gran final de temporada ha logrado la victoria en el primer asalto con un tiempo de 11:45.00. La 'Bantxa' ha conseguido parar el cronómetro con un segundo y 98 centésimas de ventaja sobre San Juan y 4 segundos y diez centésimas sobre Zarautz.

Tres guipuzcoanas son multitud. Las dos plazas de la Liga Euskotren se decidirán mañana en Portugalete (11.20 horas) con los tres botes guipuzcoanos deseando obtener los dos billetes en juego para competir la próxima temporada en la máxima categoría.

Lograran el ascenso o la permanencia, en el caso de Donostiarra, los dos botes que más puntos sumen al terminar mañana la segunda jornada. Por el momento, el primer clasificado de hoy, el bote donostiarra entrenado por Ibon Urbieta suma cinco puntos, Las 'Batelerak' cuatro, la 'Enbata' zarauztarra tres y Chapela y Tiran, los dos equipos gallegos, que lo tendrán muy complicado visto lo visto hoy en el agua, dos y un punto respectivamente. En caso de empate, se resolverá atendiendo a los tiempos registrados por las traineras en las dos pruebas.

Las 'Batelerak' han sido las primeras en salir en la contrarreloj. El 5:29 de las rosas en la ciaboga ha sido más tarde mejorado por Donostiarra y Zarautz (5:28) en un solo segundo. Las tres guipuzcoanas han girado en un solo segundo. Chapela se ha quedado fuera de la pelea tras la maniobra. En el largo de vuelta las de Ibon Urbieta han demostrado porque partían como favoritas. Consiguieron mejorar en dos segundos la marca de las de Gereño y dejar el objetivo encarrilado de cara a mañana.

Santurtzi impone su superioridad

Santurtzi tiene pie y medio en la ACT dos años después de perder la categoría. A la 'Sotera' le queda rematar la faena mañana en Portugalete. Chapela también ha puesto la primera pieda para lograr el ansiado ascenso. Los gallegos aventajan en siete segundos a Arkote, mientras que Kaiku necesita un milagro para lograr la permanencia.