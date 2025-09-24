Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes

Los clubes de remo buscan fórmulas que permitan adecuarlo a la realidad social y evitar así la fuga temprana de remeros por el hecho de ... tener que competir una temporada tras otras todo el verano.

El debate no es nuevo pero es ahora cuando la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) ha decidido abrir un periodo de reflexión. No hay prisa. Los compromisos de cara a 2026 están ya cerrados y el borrador de calendario bastante adelantado. En esa ecuación, además, entran otros elementos de vital importancia que habría que conjugar para que todo fluya como son el visto bueno de patrocinadores, la complicidad de federaciones, otras ligas..... Una de las ideas que salieron a la palestra en la asamblea de Bermeo sería adelantar el inicio de la Eusko Label Liga al último fin de semana de junio –este año ha arrancado el 5 de julio– para que el calendario –20 jornadas puntuables– concluya en agosto, justo antes de La Concha.

El problema de eso es que los promotores de las ikurriñas de Bermeo y El Corte Inglés, así como los de otras citas que pudieran verse afectadas por la modificación estén dispuestos a que su regata se celebre en una fecha distinta a la habitual. Y no solo eso. Parece complicado imaginar que a la ACT y a sus patrocinadores le interese ceder ese protagonismo a una prueba privada como la donostiarra.

En cualquier caso, el posible adelante del arranque liguero tendría consecuencias para los botes cortos como las trainerillas, que de un tiempo a esta parte han perdido protagonismo, porque sus calendarios podrían solaparse.