Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
La ACT abre un periodo de reflexión para analizar aspectos como un posible adelanto liguero para acabar en agosto
J. Ensunza
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00
Los clubes de remo buscan fórmulas que permitan adecuarlo a la realidad social y evitar así la fuga temprana de remeros por el hecho de ... tener que competir una temporada tras otras todo el verano.
El debate no es nuevo pero es ahora cuando la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) ha decidido abrir un periodo de reflexión. No hay prisa. Los compromisos de cara a 2026 están ya cerrados y el borrador de calendario bastante adelantado. En esa ecuación, además, entran otros elementos de vital importancia que habría que conjugar para que todo fluya como son el visto bueno de patrocinadores, la complicidad de federaciones, otras ligas..... Una de las ideas que salieron a la palestra en la asamblea de Bermeo sería adelantar el inicio de la Eusko Label Liga al último fin de semana de junio –este año ha arrancado el 5 de julio– para que el calendario –20 jornadas puntuables– concluya en agosto, justo antes de La Concha.
El problema de eso es que los promotores de las ikurriñas de Bermeo y El Corte Inglés, así como los de otras citas que pudieran verse afectadas por la modificación estén dispuestos a que su regata se celebre en una fecha distinta a la habitual. Y no solo eso. Parece complicado imaginar que a la ACT y a sus patrocinadores le interese ceder ese protagonismo a una prueba privada como la donostiarra.
En cualquier caso, el posible adelante del arranque liguero tendría consecuencias para los botes cortos como las trainerillas, que de un tiempo a esta parte han perdido protagonismo, porque sus calendarios podrían solaparse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.