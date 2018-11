El club asegura que no tiene «ninguna noticia que ofrecer» Martes, 13 noviembre 2018, 15:52

El presidente de San Juan, Xabier Arraras, no ha respondido a las llamadas de este periódico y el club ha preferido no realizar declaraciones sobre la situación a la que se enfrenta con la marcha de las chicas. «En estos momento estamos trabajando en el equipo de la temporada próxima y no tenemos ninguna noticia que ofrecer», manifiestan, mientras añaden que cuando tengan «algo definitivo», lo comunicarán. Quienes sí están dispuestas a continuar hablando son las bateleras, que planean hacer público un comunicado dirigido a la afición rosa para que conozca su situación y agradecerle su apoyo. «También estamos muy agradecidas a nuestro entrenador Anartz Gereño, a Txiripi, a Joxan Arrieta y a nuestras familias y amigos», concluyen.