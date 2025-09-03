Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un trabajador limpia las algas y verdines del puerto de Donostia. Irekia

La rampa del muelle, a punto para la Bandera de La Concha

La dirección de Puertos del Gobierno Vasco ha iniciado la limpieza de los verdines y algas con productos no contaminantes

Naroa Ascunce

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:56

Coincidiendo con la bajamar y de cara a la Bandera de La Concha, que se celebrará los días 7 y 14 de septiembre, trabajadores de limpieza han iniciado este miercoles la tareas para poner a punto la escalera y rampa del puerto frente al Museo Marítimo y el Aquarium. Esta regata, una de las que más expectación genera en toda la temporada, reúne a miles de personas en las inmediaciones del puerto donostiarra y el suelo debe estar impecable . Tanto para los remeros, como para las embarcaciones.

La actuación, según ha anunciado en una nota la dirección de Puertos del Gobierno Vasco, ha arrancado este miércoles por la mañana, en el que momento en el que la marea estaba más baja. Los operarios han limpiado la rampa con agua a presión y productos no contaminantes.

El director de Puertos, Koldo Goitia, ha acudido esta mañana a supervisar los trabajos, mientras que el concejal de Medio Ambiente, Iñigo García, ha destacado que «la limpieza y el cuidado de los espacios portuarios no sólo contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad», sino que también «tienen un impacto directo en la salud del ecosistema marino, en la actividad pesquera y en la convivencia con quienes disfrutan a diario de este enclave».

Además, el servicio de Puertos ha reforzado en los últimos años la seguridad en el muelle con medidas como la colocación de una valla en la rampa de Kaiarriba para impedir su uso como espacio de baño o esparcimiento. Esta restricción, implantada en 2022, busca evitar aglomeraciones y garantizar que la zona quede reservada al acceso de embarcaciones, dado que en todos los puertos está prohibido el baño.

