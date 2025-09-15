¡Qué gran forma de disfrutar con La Concha! 'Gastropadak' propone la mejor gastronomía como complemento perfecto para vibrar con el remo desde la terraza Aquarium

La terraza superior fue el lugar perfecto para seguir las regatas en buena compañía y para disfrutar de la buena compañía

La cita era a las diez y media de la mañana en la terraza Aquarium, el enclave privilegiado en el que durante años estuvo el restaurante Bokado. Las expectativas eran altas y el resultado fue tan bueno como se podía esperar. Hablamos de 'Gastropadak', un evento organizado por EL DIARIO VASCO y que en su primera edición dejó la mejor sensación, esa de que va a ser una cita que tiene todos los ingredientes para repetirse cada año. De hecho, seguro que muchos tienen ya marcada la fecha en el calendario para el segundo domingo de septiembre del año que viene.

¿La fórmula? Imbatible: una reunión de en torno a 150 asistentes con una gastronomía de nivel y la emoción que prometía la segunda jornada de la Bandera de La Concha desde uno de los mejores lugares desde donde se puede disfrutar de la Olimpiada del Remo.

Así, con un Puerto y Paseo Nuevo que ya entraban en ebullición con el amarillo como color predominante, la terraza Aquarium abría sus puertas pasadas las diez y media de la mañana. Agentes de diferentes ámbitos del ecosistema empresarial guipuzcoano, muchos profesionales del mundo de la gastronomía y la distribución, así como algunas caras conocidas del deporte de nuestro territorio estuvieron entre los invitados a esta primera edición de 'Gastropadak'.

Entre Banderas y banderillas

En la planta baja, nada más acceder, los asistentes podían encontrar diferentes mesas entre las que no era nada sencillo escoger: croissants y pequeñas bombas en una, una selección de quesos en otra, un cortador de jamón más allá. ¿Ostras? En la primera mesa de la izquierda, antes de una espectacular selección de panes y aceites. ¿Ensaladilla rusa? A la derecha, después de las gildas, el pulpo y las vieiras.

¿Y para vivir las regatas? En la planta baja, para poder seguirlas con atención y tranquilidad, una televisión emitía en directo las tandas. En la planta superior, en la terraza, se podían seguir en el mejor de los ambientes, con una barra en la que se servían bebidas y otra generosa pantalla en la que ver los tiempos que iban marcando las diferentes embarcaciones.

Los asistentes no ocultaban sus colores: mandaba el amarillo oriotarra, pero también se vieron pañuelos y camisetas de Arraun Lagunak y Donostiarra, así como el verde de la 'Ama Guadalupekoa' y el rosa de esa marea que también llegó a alcanzar las 'Gastropadak'.

Tripulación de muchos vatios

Esta nueva cita del calendario de eventos donostiarra, que nace con la intención de perpetuarse en el tiempo, ha sido organizada por EL DIARIO VASCO, que ha contado con una tripulación de promotores y patrocinadores de muchos vatios y que han propiciado unas 'Gastropadak' tan brillantes como las regatas de estos dos domingos.

Aunque en el deporte nunca llueve a gusto de todos, los dos triunfos para sendas embarcaciones guipuzcoanas fueron muy aplaudidos desde la terraza de Aquarium. Con el listón tan alto, ojalá todos volvamos a vernos dentro de un año.