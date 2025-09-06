Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iritzia

Zuena ere bada

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:21

Zorionak sailkatutakoei eta ohore biharkoa kanpotik jarraitu beharko duzuenei. Zuena ere bada festa. Zimendu sendorik gabe nekez eraiki daiteke halako monumenturik. Lehia garestitu eta ikuskizuna ... aberastu duzue azken hamar hilabeteotan. Kirol adoretsu hau elikatu duzue gure gozamenerako hamaika gau ilun tarteko. Animo sutsuenak sanpedrotar nahiz Hernaniarrei eta besarkada zintzoarekin batera goiari eusteko erregua zarauztarrei. Zuen herrikoa zen Basarri bertsolariaren ale honek zuentzat propio jarritakoa dirudi: «Estropadari aurpegi txarrik guk ez daukagu jartzerik/aurreko zarrak erakutsia ez da komeni galtzerik/ederragorik itxas-gaiñean bai ote dago sortzerik?/Agorrilleko arraun-jairikan guri ez dago kentzerik». Ezta pentsatu ere! Zuena ere bada.Bost gipuzkoar gizonetan eta zazpi emakumeetan. Oriok, Hondarrabiak eta Donostiarrak ordezkaritza bikoitza gainera. Hor lurraldearen tamaina, arraunarekiko herritarrok daukagun miresmenaren parekoa. Gure aurrekoek ereindakoaren fruitua. Basarrirekin jarraituz: «Aurreko arrantzale on aiek norgeiagokan asita/arraun neurketa utzi ziguten betirako itsatsita/nor alaitu ez oitura nola gordetzen dan ikusita?/zarrak joan ziran emendik baiña ondorengoak utzita».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  4. 4 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  5. 5 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  6. 6 Revuelo en el US Open: un padre acude en un yate de 100 millones de dólares para ver jugar a su hija
  7. 7

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  8. 8 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  9. 9 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  10. 10 El gran buque de 68 metros de eslora que prepara su llegada a Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zuena ere bada