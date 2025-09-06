Errenteria, en la Bandera de La Concha: una temporada más, aquí tenemos a Hibaika Las de Errenteria estarán en La Concha por decimocuarta vez consecutiva, todo un hito en el remo femenino

Alex López Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

«Aquí estamos un año más». Ese pareció ser el mensaje que Hibaika lanzó el pasado miércoles, desde el agua, primero; y desde la rampa del Muelle, después, celebrando la clasificación con una txaranga. Su sexto puesto en la Liga Euskotren podía hacer pensar que su plaza podría ser una de esas a las que aspiraban los botes más punteros de la Liga ETE o las embarcaciones gallegas, pero el idilio de la 'Madalen' con La Concha se mantiene un año más, y ya son 14 de manera consecutiva.

En la clasificatoria, las remeras de Errenteria marcaron el cuarto mejor tiempo. Lo hicieron tras un muy buen largo de ida y sufriendo más en una vuelta en la que no se encontraron cómodas, sobre todo en su paso por Santa Clara. Les costó coger la remada, pero no se le puede achacar nada a una embarcación que es en esos escenarios de mar movida cuando más cerca se encuentra de las mejores.

Y es que, en realidad, ese era el objetivo de la temporada y esa es también su meta en La Concha, donde Inge Ugarte, su patrona, dijo que ahora toca disfrutar en estos dos domingos. El derecho, sin duda, se lo han ganado a lo largo de una temporada en la que han logrado mantener con cierta distancia los puestos más peligrosos. En un contexto en el que el remo femenino es cada vez más pujante en Gipuzkoa, un club como Hibaika tiene mucho mérito por poder codearse, sin complejo alguno además, con las plantillas más potentes. En una campaña en la que el nivel del remo femenino ha subido, dando asimismo la sensación de estar muy igualado, Hibaika puede presumir de haber estado muchas veces en la pomada, entrando en tandas de honor y estando casi siempre cerca de su objetivo. Tuvieron un pequeño bache hace pocas semanas, pero terminaron la competición regular recobrando sensaciones. Llegaron el miércoles a La Concha en alerta, sabiendo que cualquier error te penaliza con tantas embarcaciones de un nivel tan semejante, pero también siendo conscientes de sus virtudes y teniendo mucha confianza en ellas mismas. Luego, el mar les dio la razón y un billete para dos domingos que siempre han tenido marcados en rojo en el calendario.

Buenos compañeros de viaje

Habrá que ver las condiciones concretas que se den mañana cuando la segunda tanda comience a competir y, por supuesto, el sorteo de calles, pero, en principio, a Hibaika no le van nada mal los compañeros de grupo que le deparó el sorteo, porque sobre todo Hondarribia y Zumaia son dos embarcaciones con las que ha competido de tú a tú en diferentes ocasiones.

En cualquier caso, volvamos a las palabras de Inge Ugarte y a ese derecho a disfrutar en La Concha estos dos domingos después de haber cumplido todos los objetivos a lo largo de la temporada. 14 clasificaciones consecutivas en muy diferentes contextos merecen una celebración y también el mayor de los aplausos.

Temas

Bandera de La Concha