Bandera de La Concha 2025

Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría femenina

Consulta al detalle las clasificaciones de las regatas de la Bandera de la Concha 2025 femenina de remo al término de cada tanda, con los tiempos oficiales de la clasificatoria

I.G.

San Sebastián

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:19

Consulta en detalle todas las clasificaciones de la Bandera de La Concha 2025 al término de cada tanda, con los tiempos oficiales y las diferencias entre traineras.

Bandera de La Concha 2025 | Clasificatoria femenina

