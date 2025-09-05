Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos traineras que el pasado jueves compitieron en la calsificatoria para La Concha. Lobo Altuna
Opinión

Las más veloces de Europa

Las traineras, auténticas reinas de la Bandera de La Concha, en el pasado fueron los 'Ferraris' de la costa vasca por su diseño excepcional, estable, ligero y rápido para navegar a remo... y a vela

Ander Izagirre

Ander Izagirre

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:49

La primera vez que remé en una trainera lo hice porque me lo propuso Xabier Agote, fundador de la factoría marítima Albaola. Bueno, seré sincero: ... lo hice porque Agote me lo ordenó. En cuanto se sube a cualquier embarcación se le pone el carácter del capitán Ahab, así que obedecí. Era 2009 y yo acompañaba a los carpinteros y voluntarios de Albaola durante un encuentro de barcos artesanales europeos en Vannes, Bretaña, para escribir un reportaje. El programa de cinco días incluía exposiciones, conferencias, talleres, fiestas y una regata. Para defender el prestigio internacional del remo vasco, el patrón Agote seleccionó a sus doce remeras y remeros más fornidos… y al periodista enclenque cuya experiencia marítima se limitaba a una carrera de pedalós en la bahía de la Concha durante la Semana Grande de 1989. Embarcamos en Ameriketatik, la réplica de una trainera del siglo XIX que Agote había construido con sus propias manos durante sus estudios de carpintería en Estados Unidos, y en cuanto los jueces dieron la salida, salimos disparados por el golfo de Morbihan. Dejamos atrás a los competidores hasta perderlos de vista. Menuda paliza dimos a los bretones, irlandeses, ingleses, sardos y flamencos. Y yo, que no acertaba a dar una palada sin chocar mi remo con el de mis compañeros, o sin clavarlo vertical en el agua para frenar la marcha, me retiré de las regatas de competición con un cien por cien de victorias en mi palmarés. Sospecho que Agote quería demostrar que la trainera es la embarcación artesanal más veloz de Europa, incluso cargando con el remero más torpe del universo.

