Xabi Alonso, sobre la «tensión» de la polémica del Real Sociedad - Real Madrid: «Lo que pasó en Anoeta está claro» El técnico tolosarra aboga por «mirar para adelante» y no seguir «con el monotema arbitral» pero sostiene que el Real Madrid «defienda sus intereses» ante la FIFA

A. Algaba Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

Dos días después del duelo entre Real Sociedad y Real Madrid que dejó la jugada polémica que acabó en expulsión de Dean Huijsen, la rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del duelo blanco ante el Marsella en Champions League también ha estado protagonizada por el «monotema» arbitral. Así se ha referido a él el técnico tolosarra que ha querido zanjar la polémica aunque ha dejado claro que «lo que pasó en Anoeta está claro».

Alonso, que una vez finalizado el partido fue a pedirle explicaciones al colegiado Jesús Gil Manzano señalándole que «me hacéis pensar mal», ha confesado esa «tensión» vivida tras la conclusión del partido y mantiene su postura sobre lo sucedido. «Está suficientemente comentado y debemos pensar ahora en lo que viene por delante», ha explicado el entrenador del Real Madrid.

«Ya hablé suficiente y es el momento de pasar página», ha añadido Alonso, que ante la pregunta de si la le parece bien la queja que elevará el club de Chamartín ante la FIFA mediante la presentación de un dossier que recogerá «los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada», según adelantó Real Madrid Televisión, ha apuntado que «poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así, me parece bien».

Tchouaméni se moja

Quien también ha sido preguntado por la polémica ha sido el medio Aurelien Tchouaméni, que también ha comparecido en la previa del debut en Champions del Real Madrid. «Los árbitros intentan hacer lo mejor cada partido y, como nosotros los jugadores, cometen errores. La gente ya ha visto lo que ha pasado, así que vamos a mirar para adelante», ha emplazado el medio francés del Real Madrid.