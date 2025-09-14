El calentón de Xabi Alonso con el árbitro en Anoeta: «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal»
El técnico tolosarra pidió explicaciones a Gil Manzano por la expulsión de Huijsen pero dejó claro que «no me ha convencido, sigo con la misma opinión»
Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:56
Pese a que el Real Madrid acabó imponiéndose por 1-2 a la Real en el duelo disputado en Anoeta, Xabi Alonso quiso acercarse al colegiado Jesús Gil Manzano para pedirle explicaciones por la polémica decisión de expulsar a Dean Huijsen en el minuto 32 en una jugada gris en la que Mikel Oyarzabal se dirigía en velocidad hacia la porteria de Courtois. En imágenes captadas por Movistar, Alonso se acercó a Gil Manzano y le dijo: «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal», le espetó.
Alonso, que tenía tarjeta amarilla por protestar la jugada de la expulsión, siguió argumentando a Gil Manzano que Militao se encontraba «a cinco metros de la jugada». «Está al lado, está a cinco metros», le siguió diciendo. Y Gil Manzano trató de convencerle de su decisión. «No me ha convencido, sigo pensando igual», señaló después Alonso en rueda de prensa.
«Para mí era amarilla, Mili estaba cerca y el balón no estaba controlado. Viendo la repetición no cambio de opinión. He preguntado, me ha dado su explicación y no me ha convencido. Y lo dejo ahí. Ha cambiado el contexto del partido y hemos jugado con 10 durante 60 minutos. Tuvimos ocasiones y marcamos el segundo, para darnos margen. El equipo ha sabido sacrificarse, ha sido generoso en el esfuerzo. Ganar en Anoeta siempre es muy difícil y hoy, si cabe, era más difícil aún», explicó el tolosarra.
«Esto va al CTA seguro, va el vídeo seguro», le dijo después Alonso al colegiado. La televisión del equipo blanco, Real Madrid TV anunció ayer tras el duelo que «el Real Madrid está preparando un dosier con lo que ha sucedido la temporada pasada y en estas primeras cuatro jornadas para elevárselo a la FIFA y que tome nota de lo que está sucediendo a nivel arbitral».
