El sorteo de Copa, en directo

12:29

La proximidad, elemento novedoso

La novedad de esta edición es el condicionante geográfico. Se ha tenido en cuenta la proximidad geográfica para dividir a los 112 equipos en cuatro grupos. No obstante, a la Real le puede tocar jugar en Ourense (a 664 kilómetros de Donostia), Negreira (a 699 kilómetros), Puerto de Vega (457 kilómetros) o Getxo (111 kilómetros). Para este cálculo, se tienen en cuenta las localidades de las que son los posibles adversarios, aunque lo normal es que tengan o quieran trasladar el encuentro a escenarios próximos de Primera División.

De este primer sorteo quedan exentos los cuatro equipos participantes en la Supercopa -Barcelona, Real Madrid, Atlético y Athletic). La eliminatoria es a partido único en el campo del equipo de inferior categoría y no hay VAR.