El sorteo de Copa, en directo

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey se desarrolla hoy en Las Rozas

Ourense, Getxo, Puerto de Vega y Negreira, posibles rivales de la Real Sociedad

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:57

La Real Sociedad conocerá este lunes la identidad de su primer rival de la Copa del Rey de esta temporada, que se disputará a partido único en la cancha del adversario de inferior categoría entre el 28 y el 30 de octubre, que es la semana del derbi en Anoeta. El Ourense de Primera RFEF y los equipos de regional del Negreira gallego, el Getxo vizcaíno y el Puerta de Vega asturiano son los posibles rivales de la escuadra txuri-urdin.

13:02

Comienza la emisión en directo.

12:57

Composición de los grupos

Éstos son los grupos en el sorteo de hoy (la Real está en el 1):

Grupo 1

Primera: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo.


Grupo 2



Grupo 3


Grupo 4

12:52

El trayecto copero: la final, el 25 de abril

Es un poco prematuro para pensar más allá de esta primera eliminatoria de Copa y mucho más considerando cómo está la Real Sociedad, pero éste es el itinerario de esta competición hasta la final del 25 de abril, otra fecha con peso simbólico en la historia de la Real porque en 1982 logró su segundo título de Liga.

Copa del Rey 2025-26


12:29

La proximidad, elemento novedoso

La novedad de esta edición es el condicionante geográfico. Se ha tenido en cuenta la proximidad geográfica para dividir a los 112 equipos en cuatro grupos. No obstante, a la Real le puede tocar jugar en Ourense (a 664 kilómetros de Donostia), Negreira (a 699 kilómetros), Puerto de Vega (457 kilómetros) o Getxo (111 kilómetros). Para este cálculo, se tienen en cuenta las localidades de las que son los posibles adversarios, aunque lo normal es que tengan o quieran trasladar el encuentro a escenarios próximos de Primera División.

12:20

4 posibles rivales

La Real disputará esta eliminatoria de Copa entre el 28 y el 30 de octubre, en la semana del derbi ante el Athletic en Anoeta, a partido único y en la cancha del adversario, que será de una categoría muy inferior. Hay cuatro posibles rivales.

  • 1

    Ourense CF, de Primera RFEF

  • 2

    Getxo, de División de Honor Regional de Bizkaia

  • 3

    Puerto de Vega, de la Preferente de Asturias

  • 4

    Negreira, del Grupo 1 de la Preferente de Galicia

12:10

Eguerdi on!!

Una Real Sociedad sumida en una descomunal crisis deportiva conocerá hoy su primer rival en la Copa del Rey . Quizá no es tiempo de pensar en otra cosa que no sea salir del pozo liguero en el que se halla inmersa la escuadra txuri-urdin tras sumar sólo 5 puntos de 25 posibles, pero el 'Torneo del K.O.' ha sido un motivo para la ilusión en los últimos años. El título de 2021 y el acceso a las semifinales en las dos últimas ediciones es el reflejo de ello.

