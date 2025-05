Sergio, nombre deportivo del nuevo técnico

Concluida la temporada 24/25 con el partido en el Bernabéu ante el Real Madrid, arranca la nueva etapa de Sergio Francisco en la ... Real, que por de pronto quiere que se le conozca por su nombre de pila, Sergio a secas. Es como le llaman sus colaboradores más cercanos en Zubieta y el nombre deportivo con el que pretende dar el salto a la élite. Así que después de Imanol, ahora llega el turno de Sergio.

El irundarra lleva un mes trabajando en la confección de la plantilla y en la planificación de la próxima temporada. Lo hace codo con codo con Erik Bretos, el nuevo director de fútbol blanquiazul, en las oficinas de Anoeta para estar al margen del día a día de la primera plantilla en Zubieta y tomar distancia a la hora de adoptar las decisiones sobre la construcción de la nueva Real.

Una de las primeras es la confeción de su staff técnico, en el que habrá algunos cambios tras las salidas de Mikel Labaka, la mano derecha de Imanol, y el médico del primer equipo, Javier Barrera. También parece que cambiará de aires la nutricionista Virginia Santesteban, mientras que se sabe que seguirán el preparador físico, David Casamichana, así como el entrenador de porteros, Jon Alemán.

Sergio también trabaja en la confección de la pretemporada, de la que ya ha trascendido que la Real volverá a viajar a Japón para disputar dos partidos. El 21 de julio se medirá al Yokohama FC de segunda división y el 25 al V-Varen Nagasaki de primera. El club, que tiene como patrocinador principal a la firma Yasuda de aquel país, tiene compromisos comerciales que atender y aprovechará el viaje para ello, es de esperar que con Take Kubo en sus filas. La intención es que el equipo entrene durante una semana en Japón y haya jugadores que participen en distintos actos comerciales y protocolarios. En principio, será la única concentración fuera de Zubieta, aunque se volverá a viajar fuera para la disputa de varios amistosos.

Imanol fue quien eliminó los 'stages' en el extranjero a su llegada al primer equipo en 2019 que habían sido tan habituales anteriormente tanto con Montanier como con Arrasate, Moyes y Eusebio, casi siempre en Holanda aunque también se acudió a Italia, Austria o Inglaterra. El club entiende que las condiciones que ofrece Zubieta y el clima que hace aquí son inmejorables para trabajar en la puesta a punto de la plantilla, con la ventaja de no alejar de sus familias a los jugadores, que ya pasan bastante tiempo fuera de casa durante la competición, aunque la próxima campaña no lo harán tanto al no haber entrado en Europa.

Hacer un buen equipo

Con todo, el trabajo más importante es el que se refiere a la confección de una plantilla que volverá a sufrir cambios importantes por segundo año consecutivo. Si hace dos veranos salieron Sorloth y Silva y el pasado se marcharon Le Normand y Merino, en éste se irá Zubimendi, regresará Aguerd al West Ham tras su cesión y futbolistas como Kubo, Brais y Remiro están muy bien considerados en el mercado.

Lo primero para hacer un buen cesto será retener a los futbolistas más interesantes sobre los que construir el nuevo proyecto. La Real ha venido haciendo una inversión importante en jugadores jóvenes como Óskarsson, Sucic, Sergio Gómez, Javi López o Zakharyan que todo hace pensar que continuarán. A partir de ahí, entre Sergio y Bretos deben decidir qué hacer con los cedidos de casa como Urko, Gorrotxategi y Karrikaburu que han rendido a buen nivel en el Espanyol, Mirandés y Racing, respectivamente. Luego hay otros dos cedidos, casos de Sadiq y Carlos Fernández, que son dos patatas calientes porque la Real no cuenta con ellos pero tienen contrato en vigor y hay que saber gestionar esas situaciones.

Tanto Sergio como Bretos serán presentados oficialmente el jueves por la tarde en la sala de prensa del Reale Arena en una comparecencia que estará presidida por Jokin Aperribay, quien aprovechará la cita para exponer su perspectiva del club después de un final de temporada que ha dejado frío a más de uno tras quedar fuera de Europa.