El Sanse busca hacerse fuerte en Anoeta ante al Cádiz de Gaizka Garitano

El Sanse recibe hoy al Cádiz en Anoeta en la cuarta jornada a partir de 16.15 horas. El filial busca ante un Cádiz que ... se mantiene invicto prolongar su buena racha en su estadio, donde ganó al Zaragoza en la primera jornada y empató ante el Almería en la última.

Una de las claves puede estar en la capacidad de los jugadores del Sanse para llegar enteros al tramo final del partido porque tanto ante el Málaga, donde perdió 1-0, como ante el Almería se dejó puntos en el último tramo de esos partidos. «Nos cuesta a nosotros y le cuesta a todo el mundo -reflexiona el técnico Ansotegi-. Los partidos se deciden ahí. No es cuestión nuestra ni de nadie. En esos minutos hay más goles. Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Nuestros esfuerzos tienen que durar los noventa minutos».

La Previa Campo: Anoeta.

Hora: 16.15 horas (DAZN).

Real Sociedad: Entrenador: Ion Ansotegi. Alineación: Fraga; Dadie, Beitia, Peru Rodríguez, Agote; Mikel Rodríguez, Lebarbier, Orobengoa; Astiazaran, Marchal y Carrera. Suplentes: Arana, Balda, Gorosabel, Eceizabarrena, Ramirez y Díaz.

Cádiz. Entrenador: Gaizka Garitano. Alineación: Aznar; Iza, Pelayo, Recio, Climent; Moussa, Diarra, Suso; Tabatadze, Brian Ocampo y García Pascual. Suplentes: Gil, Moreno, García, Joaquín, Roger MS, R. Rubio, Pereira y J. More.

Árbitro: Ángel Pérez (madrileño).

Los resultados no están haciendo justicia al nivel de juego que está mostrando el equipo de Ansotegi. La Real está jugando bien a fútbol, demostrando madurez y personalidad, a pesar de la juventud de la plantilla.

Rupérez, que está lesionado, y los internacionales Mariezkurrena, Carbonell y Ochieng no estarán en el duelo de hoy. «Es otra oportunidad para volver a demostrar que somos capaces de competir en esta categoría. Tenemos que naturalizar que un fin de semana falten jugadores», advirtió el entrenador.

Enfrente un Cádiz invicto. Cierto que acaba de comenzar, pero el equipo dirigido por Gaizka Garitano suma dos victorias ante Mirandés y Albacete y un empate en el campo del Leganés, en su única salida lejos de su estadio.

Es un equipo destinado a competir en la máxima categoría aunque la campaña pasada no rindió todo lo bien que se esperaba. Perfiles como Suso o Brian Ocampo son sus máximas amenazas, este último con dos dianas en lo que llevamos de curso.

El Cádiz pierde para a uno de sus mejores hombres, Kovacevic, al estar con la selección serbia sub21. Por lesión se han quedado en casa Ontiveros, De la Rosa, David Gil y Fali.