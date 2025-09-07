Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arizmendi
Previa (16.15 horas, Anoeta)

El Sanse busca hacerse fuerte en Anoeta ante al Cádiz de Gaizka Garitano

El filial, que no ha perdido por ahora en casa, recibe a un aspirante al ascenso que por el momento se mantiene invicto

Álvaro Guerra

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:08

El Sanse recibe hoy al Cádiz en Anoeta en la cuarta jornada a partir de 16.15 horas. El filial busca ante un Cádiz que ... se mantiene invicto prolongar su buena racha en su estadio, donde ganó al Zaragoza en la primera jornada y empató ante el Almería en la última.

El Sanse busca hacerse fuerte en Anoeta ante al Cádiz de Gaizka Garitano