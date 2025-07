Sadiq se queda fuera de la convocatoria por fiebre

Sadiq Umar no se vestirá de corto esta tarde en Zubieta en el primer test serio de la pretemporada en el que Sergio tiene a ... disposición a la plantilla al completo, a excepción del renqueante Zakharyan, porque tiene fiebre, según informa la Real Sociedad. Sin embargo, sin haberse estrenado todavía esta pretemporada en su regreso a la Real, todo hace indicar que su etapa como realista se estaría acabando.

Pese a que Jokin Aperribay verbalizara desde Japón que «no me sorprendería que Sadiq estuviera en la Real la próxima temporada», las acciones de Sergio demuestran que no cuenta con él. Se reincoporó a la vez que los internacionales pese a que no tuvo que acudir con su selección. No jugó ante el Pau, no viajó a Japón y tampoco jugará este miércoles ante Osasuna.

Sergio tiene a su disposición a Óskarsson y Karrikaburu para la posición de delantero, toda vez que Carlos Fernández parece que tampoco tiene sitio en la Real. Teniendo en cuenta que Oyarzabal es una opción también para ser referencia y que la Real sigue trabajando en la posible incorporación de Guedes, no hay más hueco para delanteros.

Un fichaje fallido

Tras convertirse en el fichaje más caro de la historia de la Real e impresionar en su debut ante el Atlético de Madrid en casa, todo se torció en el Coliseum Alfonso Pérez con la rotura del ligamento cruzado. A partir de ahí, nunca más se vio al Sadiq que había firmado la Real, que pese a no haber demostrado su nivel en Primera, había brillado en Segunda con el Almería.

Después de la recuperación no pudo hacerse un hueco y tuvo que buscar salida en el Valencia el pasado mercado invernal. En media temporada anotó 5 goles en 16 jornadas de liga, números decentes. Sin embargo, no son suficientes para haber convencido en la Real y su etapa como txuri-urdin parece haber terminado.