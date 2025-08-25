Sadiq y Becker se entrenan en Zubieta tras no acudir a Anoeta a ver el partido ante el Espanyol

Lunes de resaca deportiva para la Real Sociedad en Zubieta con entrenamiento de recuperación para los titulares ante el Espanyol y más intenso para ... el resto. La noticia ha sido que Sergio ha vuelto a disponer de toda su plantilla, incluidos los cuatro jugadores que no tienen dorsal y que no terminan de encontrar acomodo en otro equipo. Entre los presentes han estado Sadiq Umar y Sheraldo Becker, a los que no se les vio en Anoeta durante el encuentro ante el Espanyol. El internacional con Surinam acaba de ser padre y el nigeriano está empeñado en volver a un Valencia que sigue sin formular una oferta convincente a la Real.

En ese palco destinado a los jugadores que se quedan fuera de la convocatoria estaban, junto a Gorka Larrea, el portero Folgado y Mikel Goti con la ropa del equipo porque fueron los descartes de última hora, más Javi López, Odriozola y Pacheco. Entre los invitados al palco estuvieron Asier Illarramendi y Bixio Gorriz, junto a Xabi Prieto, además de los representantes de Hondarribia FT y Mundarro KE y del Aquarium.

También hubo ausencias en el homenaje que el propio vestuario le hizo a Beñat Turrientes para conmemorar su partido 100 en la Real Sociedad. Se le entregó una camiseta y la propia Real colgó en redes sociales una instantánea con la plantilla, pero no al completo. Faltaban los citados Sadiq y Becker. Odriozola y Traoré están, pero tapados por Oskarsson y Javi López. Sí arroparon al beasaindarra otros desconvocados como Pacheco y Goti, además de Javi López, que es de los que, de momento, no tiene dorsal. El tinerfeño estaba cerca del Betis, pero esa opción se ha desbaratado, de momento.

La plantilla realista descansa y será el miércoles cuando comience a preparar el encuentro del próximo sábado (19 horas) contra el Oviedo en el Carlos Tartiere. Sergio tendrá tres prácticas para buscar la primera victoria de la temporada.