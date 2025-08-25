Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Folgado, Gorka Larrea, Goti, Javi López, Odriozola y Pacheco, en el palco de jugadores en el partido contra el Espanyol. Arizmendi
Real Sociedad

Sadiq y Becker se entrenan en Zubieta tras no acudir a Anoeta a ver el partido ante el Espanyol

Tampoco participaron en el homenaje del vestuario a Turrientes tras su partido 100

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:51

Lunes de resaca deportiva para la Real Sociedad en Zubieta con entrenamiento de recuperación para los titulares ante el Espanyol y más intenso para ... el resto. La noticia ha sido que Sergio ha vuelto a disponer de toda su plantilla, incluidos los cuatro jugadores que no tienen dorsal y que no terminan de encontrar acomodo en otro equipo. Entre los presentes han estado Sadiq Umar y Sheraldo Becker, a los que no se les vio en Anoeta durante el encuentro ante el Espanyol. El internacional con Surinam acaba de ser padre y el nigeriano está empeñado en volver a un Valencia que sigue sin formular una oferta convincente a la Real.

