Sadiq adquiere el Rancher Bees de Nigeria para «devolverle sus días de gloria»

Sadiq Umar acaba de adquirir el emblemático Rancher Bees FC de Kaduna junto a Bello El-Rufai, Miembro de la Cámara de Representantes de Nigeria. ... Mientras su futuro en la Real Sociedad está en juego porque no entra en los planes de Sergio Francisco para la presente temporada, el delantero txuri-urdin ha decidido asumir las riendas de este club de su ciudad en Nigeria con el objetivo confeso de «devolverle sus días de gloria». Se trata de una institución con mucha tradición en el país africano, formador de grandes leyendas nigerianas y con una gran afición detrás que «ve en esta adquisición el inicio de un nuevo capítulo dorado», según un artículo local. «En las calles de Kaduna, el aire vibra con nostalgia y esperanza, mientras los corazones laten al ritmo de un futuro prometedor», relatan en la misma información.

La intención que manejan Sadiq y El-Rufai es devolver cuanto antes al Rancher Bees a la máxima categoría, la Liga Profesional de Fútbol de Nigeria (NPFL). La hoja de ruta contempla la creación de una academia para la formación de los más jóvenes y la adquisición de talentos para competir con los gigantes del fútbol de aquel país: «Crecí viendo a este gigante dominar los campos, forjando estrellas que llevaron el nombre de Kaduna al mundo. Ahora, queremos revivir esa magia, reconstruir ese orgullo», ha dicho el realista sobre esta operación.

El futbolista de la Real no se ha pronunciado todavía sobre sus intenciones de futuro, pero añade sobre el club que ha comprado lo siguiente: «Estoy impresionado por el cariño de los hinchas de Rancher Bees y de toda la gente de Kaduna». De momento competirán en la Liga Nacional de Nigeria (LNN).

Mientras tanto, la Real busca una salida a un futbolista que ha originado más problemas que goles desde que lo adquirió en 2022 a cambio de 20 millones de euros más cinco en variables abonados al Almería. Como informó MD, el Valencia, primer rival de la escuadra txuri-urdin, hizo una oferta hace unos días para obtener la cesión del futbolista, abonando su ficha y una cantidad fija añadida.