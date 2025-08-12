Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq Umar y Bello El-Rufai, nuevos dueños del Rancher Bees de Kaduna
Real Sociedad

Sadiq adquiere el Rancher Bees de Nigeria para «devolverle sus días de gloria»

El delantero todavía realista pasa a ser dueño de este club de Kaduna junto al congresista Bello El-Rufai con el objetivo de que vuelve a subir a la máxima categoría

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 12 de agosto 2025, 12:52

Sadiq Umar acaba de adquirir el emblemático Rancher Bees FC de Kaduna junto a Bello El-Rufai, Miembro de la Cámara de Representantes de Nigeria. ... Mientras su futuro en la Real Sociedad está en juego porque no entra en los planes de Sergio Francisco para la presente temporada, el delantero txuri-urdin ha decidido asumir las riendas de este club de su ciudad en Nigeria con el objetivo confeso de «devolverle sus días de gloria». Se trata de una institución con mucha tradición en el país africano, formador de grandes leyendas nigerianas y con una gran afición detrás que «ve en esta adquisición el inicio de un nuevo capítulo dorado», según un artículo local. «En las calles de Kaduna, el aire vibra con nostalgia y esperanza, mientras los corazones laten al ritmo de un futuro prometedor», relatan en la misma información.

