Tenemos equipo, toca demostrar

El Rayo es un equipo correoso que juega con mucha velocidad en ataque, que tiene jugadores móviles que no se cansan y un entrenador de ... mucha proyección como es Iñigo Pérez. Parecía que habían empezado bien la temporada, pero esa última derrota en casa contra el Sevilla les ha hecho bajar algo las expectativas. Pero insisto, en cualquier momento aparecen y te la pueden liar para marcar porque muchas veces son indetectables en ataque. Isi es un claro ejemplo de ello. En defensa son aguerridos con Lejeune, que también es un valiente para lanzar desde lejos como lo era Bebé. A ambos les hemos sufrido en el pasado.

Sin embargo, prefiero centrarme en nosotros porque la Real tiene que imponerse a todos los niveles, hay que demostrar desde el primer momento que los tres puntos se tienen que quedar en casa. Hemos mejorado ante Mallorca y Barcelona y eso invita a pensar que vamos para arriba, pero esa versión diferente hay que refrendarla con puntos y victorias, sobre todo en casa, donde te tienes que hacer fuerte y no se pueden escapar más puntos.

Ellos vienen de jugar el jueves en la Conference, por lo que apretar y meter ritmo al partido hace que el Rayo se pueda cansar al no estar acostumbrado a jugar cada tres días. Hay que luchar para que podamos salir airosos, por lo que tenemos que ganar como sea puesto que entiendo que tenemos equipo para más. Suelo insistir en que tener el centro del campo y dominar ahí es clave y no descartaría por momentos hacernos fuertes cambiando el esquema. Los partidos se ganan en la medular y da igual que enfrente esté el Rayo o el Elche. Pocos equipos en Primera juegan con tres delanteros, si bien es cierto que Barrenetxea está en un momento dulce y que Kubo siempre genera desequilibrio. Los dos a jugar junto con Oyarzabal.

El otro día nos reunimos los jugadores veteranos de la Real en una sociedad y compartiendo mesa y mantel la conversación giraba en que este equipo necesita tiempo. La mayoría verbalizaba que va a costar, pero también se decía que tenemos que estar preparados para sufrir este año al ser una temporada que tiene que servir para preparar el futuro.