Es clave no descolgarse

Este tramo de cuatro días en los que se van a jugar dos partidos resultará clave, y creo que es importantísimo no descolgarse de la ... lucha europea. Diría que son los dos encuentros más complicados que nos quedan y sería una magnífica noticia rascar algo positivo ante Atlético de Madrid y Celta. Creo que los colchoneros son un equipo venido a menos si lo comparamos con lo que demostró a principio de temporada, cuando empezó como un tiro y pareció dar síntomas de que podía pelear por todo. Pero, por diversos motivos, no ha podido dar el do de pecho.

Simeone viene utilizando su clásico 1-4-4-2 aunque también ha diseñado muchas veces esquemas con cinco defensas, pero la baja de Julián Álvarez por sanción podría hacerle cambiar de sistema pese a que le encanta jugar con dos puntas. Griezmann ha perdido protagonismo y creo que apostará por Sorloth en la delantera. Sin embargo, me resulta también importante el centro del campo rojiblanco donde De Paul sí que ha mantenido el nivel que viene mostrando durante los últimos meses. Uno de los que me ha sorprendido ha sido Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, que la verdad es que lo está haciendo muy bien en banda derecha. El Atlético de Madrid se ha caracterizado siempre por disponer de una defensa fuerte, a la que le es muy complicado hacer goles, y lo cierto es que en las últimas visitas al Metropolitano le ha ganado a la Real con poco. Creo que es momento de ponernos las pilas porque es una buena oportunidad y no estamos para echar cohetes. Es difícil, pero también factible, ganar. Hay que poner un ojo en la gente que se queda descolgada en ataque puesto que contragolpean con facilidad. Se está hablando que como no tienen objetivos quizás se podrían dejar llevar, pero conozco a esa afición y no perdonaría que la plantilla levantara los brazos. Creo que hemos perdido protagonismo en el centro del campo y como el Atlético acumula mucha gente por dentro, Imanol podría variar algo su hoja de ruta, aunque si los tres de arriba están bien, son titulares. Lo dicho, sumar seis puntos sería maravilloso, pero cuatro supondría un botín goloso con solo Girona y Real Madrid por delante.

