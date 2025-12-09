Real y Eibar conocen rivales en la Copa

La Real Sociedad y el Eibar conocerán hoy sus rivales en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, la de dieciseisavos de final, que ... se jugará a partido único el martes, miércoles o jueves de la semana que viene. El sorteo se celebra este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, a partir de las 13 horas (Teledeporte y en la web de este periódico).

La particularidad de este sorteo es que entran en liza los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España, la que se jugará una vez más en Arabia Saudí la segunda semana de enero, y que se han mantenido al margen hasta ahora en una decisión que sigue sin entenderse. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic entrarán en el bombo junto a los otros 28 equipos que ya han jugado rondas previas.

El sorteo no será puro. Volverá a tener condicionantes. Seis urnas estarán desplegadas hoy en el escenario del salón Luis Aragonés, toda vez que el Ourense llega como representante de Copa Federación y será el primer equipo en conocer rival. Uno de los cuatro participantes en la Supercopa de España visitará O Couto la próxima semana.

Posteriormente será el Atlético Baleares, único superviviente de Segunda Federación, el siguiente club en ser agraciado con la visita de Barcelona, Real Madrid, Atlético o Athletic. Dos de estos equipos serán posteriormente emparejados con otros dos clubes de Primera Federación.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

La Real Sociedad se presenta en este sorteo después de eliminar al Negreira y al Reus, mientras que el Eibar dejó fuera al Naxara y más recientemente al Pontevedra. Antes de este emparejamiento de Copa de la ronda de dieciseisavos, la Real debe recibir este viernes al Girona en Anoeta y el Eibar visitará el estadio del Córdoba el sábado. Solo entonces, cuando se hayan jugado esos patidos de liga, pondrán el foco en la ronda de Copa.

La eliminatoria se disputará siempre la semana que viene salvo que toque medirse al Rayo Vallecano cuyo cruce se jugaría el miércoles 7 de enero o el jueves 8 al tener partido de Conference el jueves que viene día 18 ante el Drita en Vallecas.

La siguiente ronda, en enero

Todos los equipos que consigan superar esta eliminatoria volverán a entrar en el bombo para el sorteo de la ronda de octavos programada para los días 13, 14 y 15 de enero. En el horizonte, la final que volverá a jugarse en La Cartuja en principio el sábado 25 de abril siempre que se alcance un acuerdo entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Española de Fútbol. En Sevilla no comparten que se juegue en esas fechas porque coincide con el Sábado de la Feria de Abril y la ciudad ya está colapsada como para recibir a más de 60.000 aficionados. El consistorio no quiere que se juegue en esa fecha y se sigue negociando para cambiarla a otra.