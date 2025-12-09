Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Penalti transformado por Sadiq en el partido de Copa jugado en Reus. URÍA

Real y Eibar conocen rivales en la Copa

Este martes se celebra el sorteo de los dieciseisavos de final a partido único que se disputará la próxima semana en martes, miércoles y jueves

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La Real Sociedad y el Eibar conocerán hoy sus rivales en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, la de dieciseisavos de final, que ... se jugará a partido único el martes, miércoles o jueves de la semana que viene. El sorteo se celebra este martes en los locales de la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas, a partir de las 13 horas (Teledeporte y en la web de este periódico).

