Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oyarzabal realiza un control durante el entrenamiento del martes en Zubieta RS
Real Sociedad - Mallorca (21.30 horas)

Real Sociedad: la victoria no puede esperar más

El equipo txuri-urdin recibe esta noche al Mallorca en Anoeta con la urgencia de sumar el primer triunfo para no agravar su mala dinámica

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:11

Ganar... o más problemas. La mala dinámica de la Real solo puede cortarse así, de cuajo, con algo tan simple como consiguiendo la primera victoria ... de la temporada, que sería la primera de la era Sergio y Bretos cuando estamos a 24 de septiembre. Durante el último lustro ganar al Mallorca podría parecer fácil, pero ahora mismo cualquier partido de la Real se ha convertido en un auténtico suplicio puesto que la frustración no hace más que aumentar cuando el equipo es incapaz ya no de sumar de tres, sino de competir en Primera división. La situación es la que es y no se permiten adornos. No importa demasiado quién es el rival de esta noche. La Real pelea en Anoeta contra sí misma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  2. 2

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  3. 3 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  4. 4 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  5. 5

    Donostia baraja trasladar la cafetería de la estación de autobuses para ampliar la zona de espera de viajeros
  6. 6 Zinemaldia 2025: los actores, actrices y directores que llegan hoy martes a San Sebastián
  7. 7

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  8. 8

    Flores y futbolistas en la resaca de Las Seis Horas de Jolie
  9. 9

    Euskadi reservará el 50% de las VPO a jóvenes y permite acceder al programa Bizigune a rentas de hasta 45.000 euros
  10. 10 José, el navarro de 102 años que no se pierde las fiestas de su pueblo y es una leyenda de los Carnavales de Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Real Sociedad: la victoria no puede esperar más

Real Sociedad: la victoria no puede esperar más