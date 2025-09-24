Real Sociedad: la victoria no puede esperar más
El equipo txuri-urdin recibe esta noche al Mallorca en Anoeta con la urgencia de sumar el primer triunfo para no agravar su mala dinámica
San Sebastián
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:11
Ganar... o más problemas. La mala dinámica de la Real solo puede cortarse así, de cuajo, con algo tan simple como consiguiendo la primera victoria ... de la temporada, que sería la primera de la era Sergio y Bretos cuando estamos a 24 de septiembre. Durante el último lustro ganar al Mallorca podría parecer fácil, pero ahora mismo cualquier partido de la Real se ha convertido en un auténtico suplicio puesto que la frustración no hace más que aumentar cuando el equipo es incapaz ya no de sumar de tres, sino de competir en Primera división. La situación es la que es y no se permiten adornos. No importa demasiado quién es el rival de esta noche. La Real pelea en Anoeta contra sí misma.
Puede resultar absurdo porque nos hemos acostumbrado a vivir una Real que pasaba por encima de rivales dejando su portería a cero. Pero el primer paso es no encajar. Tan simple como complicado en la actualidad. Decía Sergio en Sevilla recordando los malos números que el pasado no va con él, y tiene razón, pero si echamos la vista atrás nos damos cuenta de que los realistas solo han dejado su portería a cero en una ocasión en los últimos veintidós partidos oficiales. Así es complicado ganar a alguien puesto que te obliga a marcar al menos dos tantos. Otro aspecto en el que la Real no va sobrada últimamente, dicho sea de paso.
La previa del partido
Mallorca
Real Sociedad
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
5
0G-2E-3P
5
54
13A
56%
5
0G-2E-3P
5
43
6A-1R
45%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
Anoeta
DAZN
Iosu Galech Apezteguía
21:30h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Sergio
Francisco
Jagoba
Arrasate
Probabilidad de victoria
Real
Sociedad
53%
Empate
27%
Mallorca
20%
Alineaciones probables
Real Sociedad
Mallorca
4-3-3
1
Remiro
5
16
2
17
Zubeldia
Caleta-Car
Aramburu
Gomez
4
Gorrotxategui
23
18
Brais
Soler
7
14
10
Barrenetxea
Kubo
Oyarzabal
7
20
18
Muriqi
Joseph
Torre
10
Darder
5
6
Mascarell
Herrera
2
3
21
24
Morey
Lato
Valjent
Raíllo
1
Leo Román
1-4-2-3-1
Zubeldia
Muriqi
GRÁFICO: DV
Se viene hablando mucho desde la segunda parte de La Cartuja de que Sergio no está dando con la tecla, y es evidente que no está encontrando soluciones. El desorden de los segundos 45 minutos, con once almas libres penando sobre el mismo lugar en el que la Real volvió a tocar el cielo, fue muy preocupante. El irundarra tiene su porcentaje de culpa, pero algo tendrá que decir una plantilla sobradamente preparada para estar mucho más arriba. El objetivo antes de que el balón echara a rodar era pelear por volver a Europa. Ahora a corto plazo solo se puede pensar en ganar un partido.
Veremos si el técnico introduce cambios, no solo de nombres, sino también de ideas, aunque quizás no conviene tampoco mover demasiado el árbol. Hacerse fuerte atrás, estar juntos en defensa, tener el centro del campo equilibrado y ser vertical en ataque. Parece sencillo, pero visto lo visto, no lo es. Donde no hará cambios el entrenador es en el centro de la zaga. Jugarán Zubeldia y Caleta-Car porque no tiene más donde elegir. También es hora que ambos den un paso adelante porque uno es internacional y el otro mostró un nivel descomunal durante varias temporadas y ahora mismo está a un mundo de aquella versión.
Aramburu también partirá por la derecha y Gómez se ha ganado continuar tras ser el único salvable dentro del esperpento del viernes. Gorrotxategi parte con ventaja para ser el ancla, pero quizás va siendo hora que un campeón olímpico como Turrientes también tenga su oportunidad, más si cabe cuando en su única titularidad en Mestalla disputó un gran partido. Ha desaparecido de los onces y nadie entiende por qué. «Que esté preparado», avisó ayer su jefe. Brais parece fijo en la tercera altura porque es alguien en el que confiar, por mucho que fuera el primero que bajara los brazos en Sevilla tras el fallo de Remiro. En el carril del ocho Marín se mantiene fuerte. Cinco partidos, cinco titularidades. Soler espera su oportunidad como agua de mayo. Arriba Barrenetxea y Oyarzabal son inamovibles mientras que en el extremo derecho habrá que ver si Kubo se mantiene. Si su tobillo, varias veces vendado en La Cartuja, está a medias, quizás es mejor apostar por un Guedes que tampoco está rindiendo en números pero que por lo menos sí está sudando la camiseta. Ya nos conformamos con poco.
El Mallorca, otro caos
No está mucho mejor el Mallorca de Jagoba Arrasate, que se planta en Anoeta con los mismos números que la Real salvo en los goles en contra. Ha recibido un tanto más. El de Berriatua continúa tratando de apagar el incendio que hay en la isla cuando Dani Rodríguez, capitán y hombre clave del vestuario, pusiera en tela de juicio una decisión del entrenador, criticando además a un compañero. Ahora mismo está apartado del equipo. Como ocurriera con Sadiq, hoy puede ser titular un Maffeo que estaba más fuera que dentro pero que finalmente no abandonó el club. En Palma las aguas bajan revueltas. También hay marejada en el Urumea. El que no gane esta noche en Anoeta se meterá en serios problemas. El empate, tampoco beneficia a nadie.
El navarro Galech Apezteguía arbitrará el partido de esta noche
El árbitro que dirigirá esta noche el Real Sociedad-Mallorca nació a poco más de 80 kilómetros de Donostia. Iosu Galech Apezteguía, árbitro pamplonés recién ascendido a Primera, será el encargado de impartir justicia hoy en Anoeta después de que la RFEF haya eliminado el nacimiento de los árbitros principales como requisito para asignar colegiados en cada jornada. Galech Apezteguía, sin ir más lejos, arbitró el Alavés-Sevilla de la pasada jornada, una situación similar al Real-Mallorca de esta noche. Nunca ha pitado a la Real. El colegiado de 34 años estará escoltado en el VAR por David Gálvez.
