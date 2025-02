La Real Sociedad domina el once más valioso de LaLiga sin Barça, Real Madrid y Atlético La presencia de Zubimendi, Kubo, Oyarzabal, Aguerd y Brais hacen que destaque el equipo de Imanol Alguacil

Sábado, 22 de febrero 2025

El once de gala de la liga es txuri-urdin. El reconocido portal que otorga el valor de mercado a los jugadores, Transfermarkt, ha publicado su nuevo estudio con los mejores jugadores de LaLiga EA Sports y para esta ocasión se han centrado en los futbolistas más valiosos, en este inicio de 2025, que no forman parte de las plantillas del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y cinco de ellos pertenecen a la Real Sociedad.

La clasificación de los txuri-urdines está encabezada por Martín Zubimendi. El valor del mediocentro donostiarra se encuentra al alza, y desde la última actualización, se ha situado en los 60 millones de euros. Cifras que lo convierten en el jugador más valioso en el centro del campo y el segundo en la general, siendo Nico Williams el jugador más caro de estos once con 70 millones.

En segunda posición encontramos a Take Kubo. El extremo japonés está valorado actualmente en 40 millones y, junto a Nayef Aguerd (35 millones) y Mamardashvili, son los únicos extranjeros que aparecen en el once. Asimismo, Brais Méndez y el capitán del conjunto guipuzcoano, Mikel Oyarzabal, son los otros jugadores que hacen acto de presencia en el once. Ambos futbolistas y, al igual que Aguerd, cuentan actualmente con un valor de mercado de 35 millones de euros.

🚀 💶 Nico Williams lidera el XI top de LaLiga sin los tres grandes. La Real Sociedad destaca en la formación que suma 450 millones de valor de mercado.



▶️ https://t.co/PieJ6axxfF#LaLiga #RealSociedad #transfermarkt pic.twitter.com/fBH1nSWNFN — Transfermarkt.es (@TMes_news) February 14, 2025

El conjunto guipuzcoano cuenta actualmente con 2 de los 32 jugadores más cotizados del mercado local. Además, según Transfermarkt, la Real Sociedad es el cuarto equipo clasificado de LaLiga que tiene el mejor valor de mercado, con un total de 421 millones de euros, sólo a 70 millones de diferencia de arrebatarle el podio al Atlético de Madrid. Una clasificación que lideran el Real Madrid y el Barcelona, cada uno con un valor que supera los mil millones.

Por otro lado, los nombres de Oihan Sancet (50 millones de euros), Dani Vivian (40 millones), Miguel Gutiérrez (25 millones) y Óscar Mingueza (20 millones), son los demás futbolistas que acompañan a los cinco jugadores de la Real Sociedad en el once.