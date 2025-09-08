Real y Rayo se medirán en Anoeta el domingo 5 de octubre a las 18.30 en el «Partido Más Inclusivo»

El partido de la jornada 8 de La Liga que enfrentará a Real Sociedad y Rayo Vallecano en Anoeta el domingo 5 de octubre a ... las 18.30 horas tendrá un componente especial más allá de lo que suceda en el verde. El encuentro ha sido elegido como escenario del denominado Partido Más Inclusivo del año.

La iniciativa, impulsada por Real Sociedad Fundazioa, en colaboración con World Football Summit e Integrated Dreams, «tiene como objetivo dar visibilidad a diferentes realidades sociales y subrayar el valor de la diversidad en el deporte y en la sociedad», explica la Real en su página web. Las actividades que se desarrollarán durante el día del partido se darán a conocer en los próximos días

Esto supondrá que durante el día del partido habrá diferentes acciones y actividades en el estadio. La iniciativa cuenta ya con otros dos precedentes, pero nunca había sucedido en un partido de la Real. En 2023, el Real Betis – Real Valladolid de LaLiga, y en 2024, en el Atlético de Madrid – Lille de la Champions League.

«En la Real Sociedad creemos firmemente que el fútbol es mucho más que un deporte. Este partido será una herramienta poderosa para romper barreras, unir a las personas y generar oportunidades que van mucho más allá del terreno de juego», destacan desde el club.

World Football Summit es la plataforma internacional líder que conecta a profesionales y organizaciones de la industria global del fútbol que trabaja para impulsar un juego más sostenible e inclusivo mediante eventos y contenidos especializados.

Integrated Dreams, por su parte, es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión de personas con discapacidad en la industria del deporte. Entre sus iniciativas destacan programas de formación, fomento del empleo, promoción del deporte adaptado y acciones de sensibilización para eliminar barreras y garantizar un acceso pleno al fútbol.