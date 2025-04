La Real alarga su racha sin ganar a once partidos

La Real sigue seca. Suma cuatro goles a favor en los once partidos y así es imposible escalar en la tabla. Ni ante el último ... clasificado, con un pie y medio en Segunda, logró marcar. Son once partidos sin ganar y la Real ha sido cazada en la clasificación por el Eibar. Ambos están con 35 puntos a falta de tres jornadas. Pintan bastos.

Real Sociedad Arrula, Emma (Aiara, m. 46), Etxezarreta, Apari, Cecilia; Andreia, Lezeta (Lorena, m. 76), Cahynova; Eizaguirre (Pardo, m. 46), Amaiur (Franssi, m. 46) y Mirari (Intza, m. 46). 0 - 2 Valencia Canales; Kerlly, Florentino, Carro, Marques, Simon (Ainhoa, m. 56); Esteve (Martin, m. 90), Tamarit (Mrabet, m. 56), Martí, Browne (Asun, m. 56) y Anita (Constantino, m. 88). Goles: 0-1, m. 6: Martí. 0-2, m. 91: Martin.

Árbitro: Elena Peláez (comite castellanoleónes). Amonestó a Maren y Marques.

Lo único positivo fue el estreno en el primer equipo de Aiara Agirrezabala. La internacional sub17, natural de Berastegi, dejó una exhibición de regates, con sombrero incluido, centros y esfuerzos defensivos. Hay futuro. Del resto, poco. Quizás el reconocimiento que se hizo a Etxezarreta antes del partido por sus 200 partidos en la Real.

Las realistas salieron convencidas de marcar pronto en un intento por arrinconar el mal momento que están pasando. Muy agresivas, con la premisa de robar y enviar balones largos a la espalda de las zagueras valencianistas, la Real tenía buena pinta. Mirari dispuso de dos oportunidades consecutivas pero no consiguió materializarlas. Y como ya le ha ocurrido a la Real en muchos partidos de esta temporada, sus errores los acabó pagando. En el minuto 6, una entrega de Nerea a Apari se quedó corta y Marina Martí no perdonó ante Arrula. La navarra, que jugaba ayer tras la baja de Lete, no consiguió desviar lo suficiente el disparo que supuso la primera ventaja para el Valencia.

El gol no cambió el guion de partido. La Real seguía haciendo daño a la espalda y, en una de tantas llegadas, la colegiada señaló penalti tras una mano de Kerlly provocada por un centro de Eizagirre en el minuto 10. Podía ser el empate y una oportunidad para ver puerta. Pero ni por esas. La capitana se encontró con la guardameta Canales, estrella del partido, que adivinó y blocó el lanzamiento.

Tras estos diez minutos de idas y venidas, el ritmo del encuentro menguó. La Real, fiel a su estilo, movió con criterio el balón, ganaba metros con sentido pero no concretaba. El Valencia, por contra, no tenía prisa. Igual que han hecho otros muchos equipos esta temporada, se sentía cómodo sin él, tratando de forzar fallos para intentar contragolpear con Browne. En una de estas situaciones, el Valencia dispuso de una gran ocasión que obligó a Arrula a sacar una mano salvadora.

Nuevo frente de ataque

A Sánchez Vera no le gustó lo visto en la primera mitad y tras el paso por vestuarios cambió toda la línea de ataque. Tuvo efecto su decisión porque de un juego más plano se pasó a otro más vistoso. Parecía que era la Real la que se jugaba el descenso, luchaba los balones, ganaba las caídas y buscaba el gol. Sin embargo, como le está pasando en este 2025, no concretaba ese peligro en goles. El monólogo de ocasiones de la Real siempre se topó con alguna defensora visitante y en última instancia con una superlativa Canales.

No había manera. El marcador no se movía por más que la Real lo intentaba. Por contra en la primera ocasión del Valencia, Martín, en el primer balón que tocaba en Zubieta tras ingresar en el terreno en el minuto 90, cazó un despeje de la zaga realista en el borde del área y puso el balón en la escuadra para poner el 0-2 definitivo y dejar a la Real en un mar de dudas.