Ochieng, con el '9', celebra con sus compañeros un gol realizando un baile. Harambee Stars

Primera titularidad de Ochieng con Kenia en la goleada a Seychelles

El jugador del Sanse ha disputado una hora de extremo izquierdo, aunque su selección ya no tiene opciones de clasificarse al Mundial

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 9 de septiembre 2025, 19:15

Job Ochieng regresará mañana a Donostia después de una de las semanas más especiales de su carrera. Si el viernes debutó con la selección absoluta ... de Kenia, este martes ha sido por primera vez titular a sus 22 años. Las 'Harambee Stars', así se conoce a la selección de Kenia, goleó 5-0 a Seychelles en la octava jornada de la fase de clasificación al Mundial del año que viene. Sin embargo, los kenianos ya no tienen opciones matemáticas de disputar el torneo. Ochieng ha sido la imagen de Kenia para el partido.

