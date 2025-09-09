Primera titularidad de Ochieng con Kenia en la goleada a Seychelles
El jugador del Sanse ha disputado una hora de extremo izquierdo, aunque su selección ya no tiene opciones de clasificarse al Mundial
Martes, 9 de septiembre 2025, 19:15
Job Ochieng regresará mañana a Donostia después de una de las semanas más especiales de su carrera. Si el viernes debutó con la selección absoluta ... de Kenia, este martes ha sido por primera vez titular a sus 22 años. Las 'Harambee Stars', así se conoce a la selección de Kenia, goleó 5-0 a Seychelles en la octava jornada de la fase de clasificación al Mundial del año que viene. Sin embargo, los kenianos ya no tienen opciones matemáticas de disputar el torneo. Ochieng ha sido la imagen de Kenia para el partido.
Matchday is here!— Harambee Stars (@Harambee__Stars) September 9, 2025
Kenya 🇰🇪 🆚 🇸🇨 Seychelles
🏟 Kasarani Stadium
⏰ 4pm
📺 KBC, Supersport & FIFA+#HarambeeStars pic.twitter.com/QcdeMMtMpX
El atacante del Sanse ha disfrutado de una hora en el campo, con el dorsal '9' a la espalda, y actuando de extremo izquierdo. No ha marcado ni asistido, pero ha dejado buenas sensaciones entre los aficionados y su entrenador y ha podido participar en el clásico baile de celebración de gol de las selecciones africanas.
En uno de los dos goles que ha anotado Michael Olunga, exjugador del Girona que está a dos goles de superar a William Ouma, máximo goleador en la historia de Kenia, Ochieng se ha juntado con sus compañeros y ha dejado una imagen bonita con un baile de jugadores en fila dando palmas entre las piernas.
El joven atacante del Sanse llegará a Zubieta con la mochila cargada y una experiencia vital importante que seguro tendrá continuidad en próximas convocatorias. La semana pasada no pudo estar disponible ante el Cádiz, pero este viernes regresará para el complicado partido que enfrentará a los de Jon Ansotegi con el Las Palmas (viernes, 20.30 horas).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.