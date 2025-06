El primer equipo de la Real Sociedad entre ceja y ceja

Beñat Barreto San Sebastián Lunes, 23 de junio 2025, 00:19 Comenta Compartir

El Sanse ha cuajado una temporada espectacular que ha terminado con el ascenso a la Liga Hypermotion cuatro temporadas después. La eliminatoria ante el Nástic ha sido todo un éxito y el equipo dirigido ahora por Iosu Rivas ha alcanzado algo que no han podido conseguir clubes que sí que tienen como objetivo llegar a la categoría de plata. Lo importante en el fútbol siempre será competir y ganar, aunque no con tanto porcentaje en un filial como el txuri-urdin. El objetivo no es otro que formar futbolistas para nutrir al primer equipo, algo que viene sucediendo desde que creara Zubieta en 1952.

La próxima plantilla del primer equipo estará formada por más canteranos que otras veces, toda vez que Aperribay, Bretos y Sergio verbalizaron que primero «vamos a mirar lo que tenemos dentro antes de tomar ninguna decisión». Quizás esta camada de potrillos no tiene tantas individualidades como la que ascendió con Xabi Alonso, pero hay futbolistas que pelean por convencer a Sergio. Los que más cerca deberían estar son Mariezkurrena, Goti, Fraga y Rupérez. Vamos a analizar a los cuatro.

Arkaitz Mariezkurrena Delantero Ya sabe lo que es marcar en Liga por partida doble

El que más ha jugado la pasada temporada en el primer equipo ha sido Mariezkurrena, que está por ver si hace la pretemporada con la primera plantilla toda vez que si el club no consigue sacar a Carlos Fernández, Sadiq y compañía habrá overbooking de delanteros. El de Astigarraga tuvo su cota de protagonismo en las últimas semanas de curso debido a la lesión de Óskarsson y lo cierto es que respondió como él sabe, haciendo goles. Mariezkurrena siempre tuvo la portería entre ceja y ceja y hizo goles ante el Rayo en Vallecas y ante el Girona en la despedida de Imanol.

El potrillo está preparado para aportar cuando sea necesario, y además se puede acomodar a diferentes posiciones. El astigartarra puede jugar de nueve, como segunda punta, como extremo derecho o incluso como interior como hizo en Vallecas. Tiene un físico privilegiado y siempre que puede remata sin pensárselo dos veces. Atado recientemente hasta 2029, Mariezkurrena toca a la puerta del primer equipo.

Mikel Goti Centrocampista Una zurda mágica y unos números espectaculares

Si hay un nombre propio en la temporada del Sanse este curso ese no es otro que el de Mikel Goti. El mediapunta ha sido la brújula y el termómetro del filial hasta tal punto que quizás mereció alguna oportunidad más con el primer equipo, pero Imanol tan solo le dio un partido de Copa. Tal y como informó este periódico en abril, la intención de la dirección deportiva es darle ficha del primer equipo desde este mismo verano, algo que quedó pactado durante su renovación hasta 2028.

El zurdo de Gorliz se ha marchado hasta los 13 goles esta temporada, unos números espectaculares teniendo en cuenta que juega por detrás del punta. Varios de ellos, además, han sido de bella factura con remates desde fuera del área, aspecto que se ha echado en falta mucho la pasada temporada en el primer equipo. Goti tiene amenaza desde fuera y siempre que puede lo intenta armando la pierna, pero es que también ha sido capaz de dirigir al Sanse, tanto en el clásico 1-4-3-3 que se utiliza en toda Zubieta como en el 1-4-2-3-1 que ha probado por momentos Sergio.

Goti se ha apuntado cuatro asistencias, pero es que también ha roto líneas de presión para dar ese pase previo a la asistencia, casi igual de importante que el último pase. El zurdo está citado por Sergio para el inicio de la pretemporada aunque lo hará el 14 de julio para tener tres semanas de vacaciones. Tanto la Real como el futbolista piensan en el primer equipo y a día de hoy una cesión está descartada. Goti apunta a ser una herramienta muy útil en el primer año de Sergio a los mandos del primer equipo.

Aitor Fraga Portero Renovado hasta 2029, quiere seguir creciendo

Aunque no ha podido participar en los playoff de ascenso a Segunda puesto que fue citado por Santi Denia para disputar el Europeo sub-21, Fraga también ha sido otro de los pilares del Sanse esta temporada. El portero ha crecido en todos los aspectos en gran medida por la cantidad de entrenamientos que ha realizado a las órdenes de Jon Alemán junto a Remiro y Marrero. Precisamente el azpeitiarra es un espejo en el que mirarse para en un futuro tratar de hacerse un hueco en la portería de la Real, algo que no consigue un canterano desde Riesgo.

Renovado esta campaña hasta 2029, Fraga destaca por hacerse fuerte bajo palos. Este curso también ha dado paso adelante con el juego de pies, indispensable para cualquier guardameta de la Real. Lo lógico es que haga la pretemporada con el primer equipo pero que sea titular con el Sanse en Segunda, una temporada que le vendrá francamente bien para continuar progresando. La Liga Hypermotion es ideal para ello.

Iñaki Rupérez Defensa Un lateral derecho con recorrido y olfato goleador

Por último, otro de los futbolistas más destacados del curso es Iñaki Rupérez, lateral derecho con recorrido y que este año además se ha destapado como goleador. El navarro debutó ante el Jové Español en Copa, aunque solo disputó los seis últimos minutos. Titular indispensable con el Sanse, se ha marchado hasta los cinco goles esta temporada, la mayoría de ellos al igual que Goti probando fortuna desde fuera del área. El canterano tiene un misil en la derecha y gran capacidad para armar la pierna en carrera. Cinco goles y cuatro asistencias son unos números magníficos para un lateral. Rupérez también se ha asomado con calidad al ataque desde banda para poner buenos centros, tanto por alto como rasos buscando compañeros de segunda línea. En salida de balón también se mete por dentro para echar una mano al centro del campo. Eso sí, en el aspecto defensivo todavía tiene margen de mejora.

Rupérez ha demostrado tener nivel como para que se le pruebe en el primer equipo, aunque el problema para el canterano es la competencia que tiene. Hamari Traoré activó el año opcional que tenía establecido en su contrato mientras que Jon Mikel Aramburu se ha erigido como lateral titular de la Real. Incluso Álvaro Odriozola ha estado la pasada temporada como tercer central aunque no continuará el próximo curso a las órdenes de Sergio. También Aritz, central desde hace años, puede ocupar esa demarcación en un momento dado. Salvo sorpresa Rupérez se quedará en el Sanse en Segunda y será una de las piezas importantes que aportará experiencia y competitividad al equipo. Con contrato hasta 2027 después de estampar su firma en febrero, es otro de los que podría pasar más adelante por Anoeta para renovar.

