Con la música del vestuario sonando de fondo a todo trapo compareció un Iosu Rivas tremendamente satisfecho: «Esto es un éxito. Algo histórico. Algo ... histórico que pase aquí, en Zubieta. Jugamos para competir y competimos para ganar», aseguró el técnico donostiarra sobre el ascenso. «Muchos de estos chavales vienen desde abajo y tenemos que acordarnos de Gorabide, de todo el trabajo que se hace. Desde Luki a todos los técnicos de la casa. Luego aquí Roberto, Erik, el presi... lo que creen en Zubieta. El Consejo. Es una pasada estar donde estamos», valoró.

Ya sobre el partido ante el Nàstic y sobre el sufrimiento vivido, Rivas lo tenía claro: «Tenía que ser así, sufrido. Tenía que ser a la heroica y tenía que ser de esta manera porque este grupo consigue las cosas con calidad, pero apretando los dientes».

«Hemos empezado bien el partido», comenzó a analizar. «Haciendo las cosas bien, moviendo el balón y llevándoles de un lado a otro, buscando los lados contrarios. De repente hemos dejado de hacerlo, nos hemos empezado a equivocar un poquito y ellos han crecido y han encontrado el gol», explicó. «En el segundo tiempo su plan era buscar el 0-2 y tener 30 minutos más. Les ha salido bien, pero entonces ha salido el gen del Sanse y en una jugada de gente fresca arriba, pues penalti y a aguantar».

Después de este ascenso y de una temporada complicada, Rivas se queda «con la fuerza de este grupo. Hay muchas cosas que han pasado dentro, muchos mensajes que se han dado entre ellos. Les oías y a veces podía sonar un poco increíble. Decías, 'estos, ¿cómo pueden estar pensando en playoff?'. Y así han llegado al playoff. Y una vez allí nadie nos iba a quitar la ilusión de ascender. Me quedo con la fuerza y la creencia que tenían», destacó.

Su situación también ha cambiado mucho. De ayudante de Sergio en el filial a primer entrenador del Sanse. Y la próxima temporada de ayudante del técnico irundarra. «Cuando pasa lo que pasa», señala en referencia al nombramiento de Sergio como entrenador del primer equipo, «es ir día a día y no perder el tiempo en cosas que me puedan distraer porque este grupo no se merecía que no pusiera todo de mi parte y mantuviera todo lo que estábamos haciendo bien».

En su opinión, «Sergio es la cabeza de este equipo. Ellos son el alma y él la cabeza. Lo que ha hecho es una pasada. Él también ha creído».

«Tiro bien los penaltis»

En la plantilla la euforia era el sentimiento dominante tras la consecución del ascenso. Lo describió mejor que nadie el goleador de la jornada, Manex Guibelalde: «Euforia, una gran euforia«, afirmó que sentía el donostiarra, que se ha alegrado especialmente porque «el equipo ha trabajado mucho durante el año y merecía el premio». Guibelalde, que marcó su primer gol de la temporada, aseguró que antes de lanzar la pena máxima «tenía confianza. Tiro bien los penaltis y con confianza sabía que lo metería».

«Sabíamos que sería difícil pero hemos peleado, todos a una», valoró Rupérez. «Hemos sido un equipo durante toda la temporada y hemos demostrado que nadie es más importante que un equipo y aquí está el premio».