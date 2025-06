Los héroes no se mojan bajo la lluvia

Raúl Melero Lunes, 23 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Exhaustos. Rotos por el esfuerzo. Felices. Henchidos de orgullo. Abrazos, gritos, besos y alegría desbordada en Zubieta. Las cuadrillas de los jugadores saltaron al césped para estar cerca de sus amigos, estrellas del firmamento blanquiazul en ese momento. Posiblemente el instante de más emoción que ha vivido el cuartel general de la Real Sociedad. El Sanse jugará en Segunda división la próxima temporada, los potrillos ya están un poco más cerca de los pura sangres.

La cantera de la Real Sociedad firma otra hazaña, es inagotable y aunque a la gente le cueste bastante entenderlo es lícito que los responsables quieran candarla. Alejarla de los deseos impuros de otros equipos que quieren pescar lo que no tienen. Como del mismo modo está interiorizado que el primer equipo trata de incorporar aquello de lo que carece en las categorías inferiores.

La épica acompañó al equipo, Guibelalde desde los once metros después de un penalti claro por mano de Migue certificó el ascenso, con el mayor ejemplo de madurez de todo el partido y su prórroga. El donostiarra no dejó de mirar al guardameta Rebollo y cuando éste se venció a un lado, coló el balón por otro. El tanto, que era el 1-2 en el minuto 107 de partido, fue el éxtasis. Los jugadores se fueron hacia la hinchada blanquiazul y el ascenso ya se tocaba con la yema de los dedos. Fina lluvia en Zubieta, humo en el ambiente por las bengalas y el haz de luz de los focos le daba el componente heroico al partido. Los corsarios blanquiazules navegaban hacia la Segunda división con el viento a favor de un público entregado que no paró de animar y alentar en todo momento.

Sanse Arana; Rupérez, Beitia, Peru, Balda; Carbonell (Manex, 71'), Mikel Rodíguez; Astiazarán (Marchal, 71'), Goti (Agote, 98'), Eder García (Orobengoa, 60'); Mariezkurrena (Carrera, 71'). 1 - 2 Nastic Rebollo; Migue Leal, Pol Domingo (A. Leal, 91'), Óscar Sanz, Joan Oriol; Montalvo, Gorostidi; Jardì (Marc Fernández, 72'), Concha (Narro, 64'), Antoñín (Álex Jiménez, 64'); Pablo Fernández. Goles: 0-1, m.36 Centro de Jardi que no despeja Peru y el bote engaña a Arana que no llega a sacar el balón. 0-2, m.77 Oriol bate a Arana desde los once metros, tras un penalti cometido por el zarauztarra.1-2, m.108 Penalti por mano de Migue que Gibelalde transforma con inusitada tranquilidad.

Árbitro: Domínguez Cervantes (Comité andaluz). Amonestó a los locales Eder García, Rupérez, Mariezkurrena, Carrera; y a los visitantes Montalvo, Gorostidi, Pol, Migue, Pablo Fernández y Leal

Incidencias: Cerca de 2.000 espectadores en el José Luis Orbegozo de Zubieta. Presencia de unos 300 aficionados del Nástic de Tarragona

Lo mereció el Sanse, cimentado en un resultado mayúsculo en el choque de ida, dejando claro que es un gran equipo. De hecho se puede decir que no fue ni agobiado por el Nàstic, que marcó un gol de un centro chut mal medido por la defensa y por un penalti. Se puso 0-2 pero a este filial granítico no le temblaron las piernas. Caía la lluvia, pertinaz, pero los chicos de Iosu Rivas no se mojaban. Es lo que tienen los héroes.

Tiempo habrá, con las pulsaciones más bajas, de valorar el peregrinaje del filial en los últimos años, pero a bote pronto es de matrícula de honor. Segundo ascenso en cinco años a una liga tan competitiva y dura como la Hypermotion. Con equipos que han ganado Ligas, Recopas, campos de cerca de 40.000 espectadores, un choque precioso con la Sociedad Deportiva Eibar y mil y un alicientes por delante.

Sin presión

El guion esperado de una presión asfixiante y un intento por parte del Nàstic de embotellar al filial realista se fue al sumidero. Posiblemente porque en la batalla física el Sanse saldría vencedor. El conjunto catalán dejó maniobrar a los potrillos sin aparentes apuros. Eso sí, la primera ocasión fue para los tarraconenses donde Antoñín, escorado en el borde izquierdo del área pequeña disparó pero Arana detuvo el chut con su manopla izquierda.

Se rehizo el equipo de Iosu Rivas donde se agigantó la figura de Rupérez. Incansable el ansoaindarra que subía una y otra vez para generar ventajas desde la banda derecha. Llegaron las ocasiones, la más clara de Astiazaran que no pudo hacer bueno un sensacional envío de Balda. Goti, Rupérez, Mikel Rodríguez... todos ellos tuvieron un 'uy', sin embargo el que primero dio fue el Nàstic.

El tanto catalán fue un cúmulo de mala suerte. Porque Jardi desde la derecha del ataque del Nástic cuelga el balón con la zurda con la rosca hacia dentro, Peru no ve claro el despeje, deja pasar el balón que bota delante de Arana y se le cuela a pesar de la estirada del cancerbero realista. Sin hacer apenas nada, el Nàstic se acercaba a la proeza y llegó el descanso.

David Concha tuvo una buena opción en el primer minuto de la reanudación y a partir de ahí no pasó absolutamente nada. Hasta que en el minuto 76 Arana sale por segunda vez a atajar un balón, llega tarde, derriba a Fernández y el Nàstic pone el 0-2 desde el punto de penalti.

En ese momento el partido se iba a la prórroga. Rivas, bajo la atenta mirada de Sergi Francisco desde la grada, fue variando las fichas y las ocasiones que no entraron en la primera mitad tuvieron su premio con un penalti claro que Manex Guibelalde envió a las mallas certificando así un ascenso maravilloso.

