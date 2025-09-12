Pita Gil Manzano, con el que la Real solo ha ganado tres veces en Primera

El Real Sociedad-Real Madrid del sábado será dirigido por Jesús Gil, Gil Manzano para los amigos. El árbitro extremeño se vuelve a cruzar en ... el camino de los realistas y lo cierto es que el bagaje con el trencilla de Don Benito no es nada halagüeño. Más bien todo lo contrario. A bote pronto, el dato es demoledor. Gil Manzano ha arbitrado al equipo txuri-urdin en Primera en diecinueve ocasiones y la Real solo ha ganado en tres, o lo que es lo mismo, un pobre 15% de las veces.

Los números mejoran algo si se tienen en cuenta los partidos de Copa y el único precedente en Segunda división. Gil Manzano ya pitaba a la Real en la 09/10. El extremeño ha dirigido a los realistas en 27 ocasiones con siete victorias, siete empates y trece derrotas. El año pasado, por ejemplo, estuvo presente en tres partidos. Pitó el derbi ante el Athletic de San Mamés que terminó con 3-0, estuvo en El Toralín en la eliminatoria de dieciseisavos de final ante la Ponferradina (0-2), mientras que terminó de lucirse en el Benito Villamarín con aquella pronta expulsión de Zubeldia en el minuto 20 cuando el atacante verdiblanco se iba hacia la banda. Luego expulsó con roja directa a Becker, aunque esta entrada sí que fue dura y clara como para merecer la sanción.

Mandó a la ducha a Brais

Seguro que Brais Méndez no olvida la roja que vio en la eliminatoria copera ante el Barcelona en la 22/23. La Real saltó al Camp Nou dispuesta a romper por fin la maldición en dicho campo y lo cierto es que fue superior al Barcelona, pero no aprovechó sus oportunidades en la primera mitad. Todas las opciones de la Real se fueron al traste cuando Gil Manzano expulsó a Brais con una entrada más que discutible. Que tenga la mejor de las suertes en Anoeta.