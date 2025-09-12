Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gil Manzano le muestra la tarjeta roja a Becker durante el Betis-Real Sociedad de la pasada temporada EFE
Real Sociedad

Pita Gil Manzano, con el que la Real solo ha ganado tres veces en Primera

El colegiado extremeño se cruza en el camino de los txuri-urdin este sábado ante el Real Madrid: solo un 15% de victorias con él en Primera

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:04

El Real Sociedad-Real Madrid del sábado será dirigido por Jesús Gil, Gil Manzano para los amigos. El árbitro extremeño se vuelve a cruzar en ... el camino de los realistas y lo cierto es que el bagaje con el trencilla de Don Benito no es nada halagüeño. Más bien todo lo contrario. A bote pronto, el dato es demoledor. Gil Manzano ha arbitrado al equipo txuri-urdin en Primera en diecinueve ocasiones y la Real solo ha ganado en tres, o lo que es lo mismo, un pobre 15% de las veces.

