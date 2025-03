Piernas frescas para el final del maratón

Casi sin darnos cuenta, quedan tan solo dos meses y medio para que termine la temporada de la Real. El equipo de Imanol jugará su ... último partido del curso ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el fin de semana del 24-25 de mayo, o lo que es lo mismo, tan solo restan 78 días para dar carpetazo a unacampaña tan larga como dura a nivel físico. Remiro reconoció en estas mismas líneas que el cansancio en las piernas es real y que influye en el rendimiento deportivo, pero también que el no poder descansar y bajarte de un avión para subir a otro y competir horas después está mermando el aspecto mental de los futbolistas.

Si la cabeza no funciona, las piernas tampoco van, por eso habrá que tirar de jugadores que sí que tienen todavía una marcha más y gasolina en el depósito. Y es lo que se vio el jueves en Anoeta con la visita de un Manchester United con solo 13 futbolistas del primer equipo, cuando jugadores frescos entraron en la segunda mitad y la Real fue otra completamente diferente. Los pupilos de Imanol no fueron capaces durante 70 minutos de imponer su juego. No porque enfrente hubiese un rival poderosísimo que le estaba pasando por encima, sino porque las fuerzas escasean y las ideas no se ven plasmadas sobre el verde.

En este tramo final del maratón, la Real tiene que buscar esas piernas frescas de las que dispone para dar un soplo de aire fresco a futbolistas que están exprimidos. Ningún equipo del mundo ha conseguido objetivos importantes sin una plantilla larga y un fondo de armario del que poder tirar. El oriotarra dispone de activos que pueden aportar algo diferente, pero tres de ellos están en disposición de sentirse importantes. Turrientes, Becker y Óskarsson levantan la mano.

Turrientes demuestra

La Real tiene un diamante por pulir en la figura de Beñat Turrientes, que en el tramo final de la pasada temporada se echó el equipo a las espaldas con la ausencia de Zubimendi. Jugando de cuatro demostró estar capacitado para ser titular en la élite, y aunque empezó jugando, esta temporada ha habido un tramo en el que ha estado inédito. Sus dos ratos ante el Barcelona en Montjuic y ante el Manchester en Anoeta han vuelto a dejar claro que el beasaindarra tiene mucho fútbol en sus botas.

El canterano salió en la segunda mitad ante el conjunto culé y, pese a que el equipo compitió con un futbolista menos, Turrientes dio la cara. Exactamente igual en el compromiso europeo. No era sencillo sustituir a Zubimendi sin apenas ritmo de competición y, salvo un par de pérdidas peligrosas, el canterano cuajó un buen partido. «Estoy contento con Beñat. Llevaba mucho tiempo sin ser titular. Y en un partido así, con jugadores de semejante nivel, jugándonos lo que nos jugamos, ha salido a jugar con mucha personalidad. Es lo que queremos, que cuando no estén unos no los echemos de menos. Y que los que jueguen, como en el caso de Beñat, hagan su trabajo igual de bien, siendo conscientes de que cada uno, con su forma de ser y con sus cualidades, son diferentes», declaró Imanol tras empatar ante el Manchester.

Turrientes podría ser perfectamente titular mañana ante el Sevilla en caso de que no se recupere Zubimendi, aunque a la medular txuri-urdin, exactamente a la segunda y tercera altura, también le vendrían de perlas las conducciones del canterano. El beasaindarra acumula 1.099 minutos en lo que llevamos de curso, lejos de los 2.903 de Zubimendi.

Alegría en ataque

Óskarsson y sobre todo Becker cambiaron el signo del partido del jueves y los dos ganan peso para salir de inicio mañana ante el Sevilla. El islandés no pudo hacer gol en ninguna de las dos claras ocasiones de las que dispuso, pero estaba bien colocado dentro del área para recibir los dos caramelos de Becker, mucho más práctico y resolutivo en banda derecha jugando a pierna natural. El neerlandés lo hizo todo bien en una nueva demostración de que puede ser útil en determinados contextos. Óskarsson ha jugado 1.187 minutos mientras que Becker tiene en sus piernas 1.467. Los tres serán importantes en este tramo final.