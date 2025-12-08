Brais Méndez
«Cuesta mucho remar a contracorriente. Tenemos que ir a por el partido desde el primer minuto y ponernos por delante en el marcador»
Vitoria
Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00
Brais Méndez (Mos, 1997) se mostró muy sincero al término del encuentro en Mendizorrotza. No quiso poner excusas sobre el mal partido de la ... Real y abogó por «seguir trabajando, corregir errores y pensar en el encuentro del viernes frente al Girona».
– Al equipo le costó mucho entrar al partido.
– Creo que nos pasaron por encima en la primera parte, no supimos presionar, ni qué hacer con balón. No es lo que queremos, lo hablamos en el descanso, pero nos costó corregirlo aún así. Y creo que pese a todo, era un partido 0-0. Una acción aislada, un accidente, una mano involuntaria te castiga y a partir de ahí creo que no nos crearon mucho más.
– ¿Cómo explica la primera parte?
– No lo sé, pero la sensación es de incomodidad, de no apretar bien hacia adelante, ni juntarnos bien. Ni de estar finos con balón, con circulaciones muy lentas y así es muy complicado. Tenemos que darle una vuelta y recuperar las sensaciones positivas. A pesar de estas dos derrotas tenemos que quedarnos con lo positivo y mirar en lo que viene porque esto no para y la competición no espera a nadie.
– Es un paso atrás.
– Llevábamos cinco partidos sin perder y parecía que ya éramos los mejores otra vez. Esta derrota te pone en tu sitio. Creo que ni hace dos semanas teníamos que creernos nada, ni ahora pensar que somos los peores. Hay que tener tranquilidad, tenemos que seguir trabajando, corregir errores y pensar en el viernes.
«Si sacamos los seis próximos puntos nos vamos a colocar en una buena posición para lo que viene»
– Da la sensación de que esta temporada necesitan estar por detrás en el marcador para reaccionar.
– Es una sensación extraña. Solo hemos podido remontar una vez en mucho tiempo, que fue el otro día en Pamplona, y obviamente que cuando te pones por detrás es mucho más difícil. Tenemos que ir a por el partido desde el primer minuto, ponernos por delante y todo será más sencillo. Cuesta mucho remar a contracorriente, vas acelerado, quieres meter el segundo antes que el primero y es mucho más difícil.
– Llevan 11 de 15 jornadas encajando primero.
– No puede ser. No podemos empezar 11 de 15 perdiendo, tenemos que ser más conscientes. Es muy importante dejar la portería cero. Si tienes un mal día y dejas la portería cero, por lo menos sumas un punto, pero encajando es muy difícil y tenemos que corregir sobre todo eso. Después en lo ofensivo ya llegarán las cosas.
– ¿Qué pasa en el balón parado? Soler y Jon Martín estuvieron cerca de marcar, pero ni por esas.
– Es cierto que está costando, pero al final creo que durante toda la Liga hemos tenido muchas ocasiones a balón parado y eso significa que se está trabajando. Quizá nos falta un poco de fortuna a la hora de rematar o igual tenemos que entrenar los remates, pero creo que las acciones están saliendo. Recuerdo una ocasión de Jon Mikel en La Cartuja contra el Betis. Se está trabajando bien, pero es cierto que está faltando ese remate que marque la diferencia.
«Es un jugador diferencial, claro que se nota su ausencia, pero tenemos que adaptarnos y sacar adelante los que estamos»
– Girona y Levante antes de terminar el año. ¿Dos partidos para ver hasta dónde puede llegar el equipo?
– Son importantes para acabar bien el año, irnos al parón con buenas sensaciones y recargar pilas para lo que viene. Queremos estar lo más arriba posible. Desde el principio no lo hemos podido conseguir, pero creo que si sacamos estos seis puntos nos vamos a colocar en buena posición para lo que viene.
– Dos partidos sin Oyarzabal y dos derrotas, ¿se nota su ausencia?
– Siempre se va a notar la ausencia de un jugador como Mikel, tanto en lo anímico como en el verde. Es un jugador diferencial, lo demuestra cada semana, cada entrenamiento y obviamente que se nota su baja, pero no nos puede servir de excusa. Ahora no está Mikel, en otro momento no estarán otros compañeros por lesiones y tenemos que adaptarnos y sacarlo adelante los que estemos disponibles en cada partido.
– ¿Cómo se encuentra en el plano personal?
– Me encuentro bien, con confianza, queriendo aportar, queriendo ayudar sea donde sea para que el equipo sume de a tres. Somos un equipo muy joven y sé que tengo que aportar y ayudar a los más jóvenes, sobre todo a los que tengo cerca, como Goti, Zaka, Luka o Turri, que quizás algunos están participando menos. Hay que arroparlos, darles consejo, ayudarlos y tirar de ellos porque esto es de todos.
