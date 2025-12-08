La Real se olvida de cerrar la puerta

A la Real se le ha olvidado cerrar la puerta. El conjunto txuri-urdin ha encajado 22 goles transcurridas 15 jornadas de Liga, unos ... números que le impiden ser un equipo fiable en una competición que premia principalmente al equipo más regular. Ha recibido el doble de tantos que la temporada pasada con el mismo número de partidos jugados. Es evidente que el comportamiento defensivo del equipo se ha resentido notablemente de una campaña a otra.

Hay que remontarse hasta el curso 17/18 para encontrar una temporada con más goles encajados durante las primeras 15 jornadas. Entonces, con Eusebio a los mandos, el cuadro blanquiazul vio perforada su meta en 28 ocasiones. Aquel equipo pecaba de una destacada vulnerabilidad para encajar, si bien es cierto que su capacidad de ver portería contraria era mucho más alta que la del conjunto de Sergio, porque llevaba 28 tantos a su favor. Ahora, en cambio, son 19 los goles que han conseguido los realistas, por lo que el balance en estos momentos es de -3 para el cuadro blanquiazul.

La Real de Sergio está recibiendo una cantidad de goles inusual si la comparamos con la de Imanol. El cuadro txuri-urdin tan solo había recibido 11 tantos el curso pasado transcurridas 15 jornadas, pese a que entonces ya había perdido a jugadores como Le Normand y Merino, cuya aportación defensiva al equipo era vital.

Entonces, el equipo contabilizaba ocho porterías a cero, mientras que ahora solo lleva una, la de la victoria contra el Mallorca en Anoeta. La Real recibe gol prácticamente en cada partido y así cuesta bastante más sacar adelante los resultados.

Sergio destacó en la previa del choque ante el Alavés dos de los aspectos del juego que deben mejorar aún para reducir el número de goles. Uno de ellos son las acciones a balón parado, una situación que reconocía «nos está penalizando». El tanto de la derrota en Mendizorrotza vino precedido por un saque de esquina en el que Sergio Gómez no acertó a despejar en el primer palo que acabó en penalti por manos de Aritz.

Subir el nivel defensivo

El otro, muy repetido sobre todo al inicio del curso, tiene que ver con las transiciones ofensivas del rival. «Creo que estamos más ajustados», valoró Sergio el viernes pasado. Es cierto que la Real ha conseguido contrarrestar ese peligro, pero ante el Villarreal se volvió a ver un equipo frágil en este apartado en el último contraataque antes de córner que acabó en gol visitante.

«Sigo pensando que el rival no nos está generando tantas situaciones de gol para la cantidad de goles que estamos encajando», opinó también Sergio, antes de animar a sus jugadores a aportar más defensivamente. «Me gustaría que todo el mundo subiera el nivel defensivo». «Si queremos ganar partidos no podemos encajar tres goles», concluyó.

Tan solo restan cuatro jornadas para concluir la primera vuelta de la Liga, el cuadro blanquiazul ya se ha enfrentado a todos los equipos de la zona alta de la tabla a excepción del Atlético, por lo que los números que ha registrado son ya lo suficientemente significativos para poder ser analizados.

La Real es el séptimo equipo de la Liga que más remates recibe, 184. Tal y como defiende Sergio, no es uno de los conjuntos que más ocasiones concede al rival, pero el adversario está castigando con muy poco.

El Alavés aprovechó la pena máxima que dispuso en un encuentro abocado al empate a cero si se repara en la producción ofensiva que mostraron ambos equipos. Al Villarreal no le hizo falta imponerse en la posesión para marcar tres goles la semana pasada en Anoeta, mientras que Osasuna se valió de un córner para adelantarse en el marcador en El Sadar hace dos semanas. Con anterioridad, el Celta Rayo Vallecano u Oviedo se llevaron excesivo botín frente a los guipuzcoanos para los merecimientos que habían sumado durante el partido.

La baja de Zubeldia

Sergio ha tenido que modificar la línea defensiva en las últimas tres jornadas debido a la lesión de Zubeldia, eje central en la zaga. Sin el azkoitiarra, el técnico formó primero en Pamplona con Jon Martín y Caleta-Car en el centro de la zaga. Una semana después, ante el Villarreal, mantuvo al lasarteoriatarra y dio entrada a Aritz. Misma pareja de centrales por la que apostó ante el Alavés. Sin embargo, el sábado decidió introducir al croata en lugar del beasaindarra a la hora de juego.

El trabajo defensivo no se trata de una cuestión que afecte exclusivamente a la retaguardia. Exige también el compromiso de las distintas líneas. Por ejemplo, ante el Villarreal, el primer gol del partido llegó después de que Kubo no persiguiera a Pedraza, quien acabó asistiendo a Ayoze.

La presión, una de las herramientas defensivas más efectivas del equipo, no funcionó en Vitoria y la Real no pudo estar a la altura. Los atacantes estuvieron demasiado desordenados para poder llegar a inquietar al conjunto babazorro.

El viernes llega a Anoeta el Girona, en puestos de descenso, que solo lleva 13 goles a favor en su cuenta y además es el conjunto que más encaja del campeonato con 29 tantos en contra. Una buena oportunidad para volver a echar el cerrojo en la portería.