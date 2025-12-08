Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Remiro recoge el balón de la portería tras el gol de penalti anotado por Boyé el sábado en Mendizorrotza. ESTRADA

La Real se olvida de cerrar la puerta

Ha encajado 22 goles, el doble que la temporada pasada transcurridas las mismas jornadas. No recibía tantos desde el curso 17/18 con Eusebio

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

A la Real se le ha olvidado cerrar la puerta. El conjunto txuri-urdin ha encajado 22 goles transcurridas 15 jornadas de Liga, unos ... números que le impiden ser un equipo fiable en una competición que premia principalmente al equipo más regular. Ha recibido el doble de tantos que la temporada pasada con el mismo número de partidos jugados. Es evidente que el comportamiento defensivo del equipo se ha resentido notablemente de una campaña a otra.

