Empezar por detrás en el marcador penaliza a la Real

Las prisas no son buenas consejeras. Y la Real en las quince jornadas que se llevan disputadas no ha tenido más remedio que acelerarse porque ... en muchos partidos ha ido por detrás en el marcador y no ha tenido más remedio que hacer las cosas a toda velocidad. A la larga, las cosas no terminan saliendo.

Los datos no engañan y de las quince jornadas ligueras, la Real ha empezado por detrás en el marcador en once. Un aspecto revelador de la tibia temporada que está firmando la escuadra de Sergio con solo cuatro victorias. Como se puede intuir, tres de esas cuatro victorias llegaron cuando la Real se puso por delante en el marcador. Fue ante el Mallorca (1-0), Sevilla (2-1) y Athletic (3-2). Ante los hispalenses y rojiblancos, la Real vio cómo le empataban el partido y tuvo que marcar en los minutos finales para llevarse los tres puntos. El otro triunfo llegó a través de una remontada. Fue contra Osasuna en El Sadar y el equipo, en uno de los partidos más completos, le dio la vuelta de forma holgada al 1-0 obra de Catena. El encuentro ante los rojillos es el único que ha ganado por más de un gol de diferencia. En otros tres partidos (Valencia, Celta y Elche), al menos, empató a uno empezando por detrás.

En el fútbol actual los equipos son expertos en conservar resultados y si ya es complicado ganar un partido, mucho más es hacerlo empezando con desventaja.

Hasta once veces ha ido por detrás. La única vez que comenzó ganando y se fue de vacío fue en la visita a Montjuic ante el Barça. El tanto de Odriozola se quedó en nada.

Si la Real marcara primero, el contexto de partido cambiaría. Apenas ha podido contratacar porque sus rivales siempre van por delante. A ver si cambia la tendencia.