Tengamos un parón tranquilo
La Real Sociedad, penúltima en la clasificación, recibe a un Rayo igual de apurado con la necesidad de ganar para que las dos semanas sin fútbol no se hagan eternas
San Sebastián
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:39
Si en septiembre la Real Sociedad tuvo su primera final, octubre también recibe al equipo de Sergio Francisco con la misma urgencia. Será algo habitual ... en los próximos meses puesto que con un inicio tan pésimo en cuanto a resultados la presión se lleva encima en cada situación complicada. Cuando toca un día gordo, hasta que consigas remontar ese decalaje de puntos, si es que lo logras como para luchar por tus objetivos, todo el peso está sobre tus espaldas.
La Real ha amanecido hoy penúltima en la clasificación tras la victoria del Levante ante el Oviedo y los tres puntos del Girona, que era colista, ante el Valencia. Hay quien dice como Aihen que no mira la clasificación. La parroquia realista sí que ojeaba todos los días el periódico durante los últimos años cuando bien entrado noviembre peleaba el liderato con el Real Madrid. Ahora produce urticaria ver a la Real tan abajo.
Las sensaciones en los dos últimos partidos ante Mallorca y Barcelona fueron diferentes, pero tampoco había que mejorar demasiado para que se viese un cambio, sobre todo en el trabajo sin balón. Sin embargo, los dos máximos referentes del vestuario, su capitán y el entrenador, han venido a decir durante la semana que eso de las sensaciones está muy bien, pero que aquí lo que importan son los puntos. Y tienen razón. La Real solo tiene cinco tras siete partidos y en caso de no sumar de tres las dos próximas semanas sin fútbol hasta que el balón eche a rodar otra vez en Balaídos se harán eternas. Tengamos un parón tranquilo, por favor.
La previa del partido
Real Sociedad
Rayo Vallecano
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
7
1G-2E-4P
7
73
17A-0R
52%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
7
1G-2E-4P
7
75
20A-1R
55%
Anoeta
Movistar LaLiga
José Luis Guzmán
18:30h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Sergio
Francisco
Iñigo
Pérez
Probabilidad de victoria
Rayo
Vallecano
26%
Real
Sociedad
46%
Empate
28%
Alineaciones probables
Real Sociedad
Rayo Vallecano
4-3-3
1
Remiro
5
16
2
17
Zubeldia
Caleta-Car
Aramburu
Gómez
4
Gorrotxa
23
18
Brais
Soler
7
14
10
Kubo
Barrene
Oyarzabal
9
18
19
Alemao
García
De Frutos
7
Isi
23
4
Valentín
Pedro Díaz
2
3
6
24
Ratiu
Chavarría
Lejeune
Ciss
13
Batalla
4-3-3
Barrene
Isi
GRÁFICO: DV
No ha cambiado demasiado el guión respecto a ese miércoles en el que la Real se jugaba que la temporada pudiese girar hacia un lado incómodo. También son palabras de Oyarzabal. Lo cierto es que el encuentro de esta tarde tiene tintes parecidos. Dos equipos en un mal momento y lleno de urgencias, el Rayo tiene menos tiempo de descanso porque el jueves jugó en Conference y el equipo que no gane se meterá en un lío grande. De momento los realistas ya han cambiado la actitud, aspecto indispensable para enderezar el rumbo, pero ahora hay que seguir jugando al fútbol como lo hizo ante el conjunto bermellón, al que pudo ganar por bastantes más goles de diferencia.
Se parece al once tipo
Sergio todavía no ha repetido alineación tras siete encuentros y habrá cambios seguro respecto al partido de Barcelona, pero también sería una sorpresa no ver a los mismos once que ganaron al Mallorca. El irundarra busca un once tipo que le genere confianza a la espera de Yangel y sería raro no ver algo parecido a Remiro en portería, Aramburu y Sergio Gómez en los laterales, Caleta-Car y Zubeldia pareja de centrales con Gorrotxategi, Soler y Brais haciéndose fuertes en el centro del campo. Arriba el sitio está reservado para Barrenetxea y Oyarzabal, mientras que Kubo también tiene que dar un paso adelante.
Las dudas tan solo se pueden dar si los dos jugadores que han estado tocados durante la semana tienen percances físicos. Aramburu, con una extensión en la rodilla, y Kubo, con un esguince de tobillo del que está recuperado pero del que todavía está renqueante y con alguna molestia, han gestionado cargas en Zubieta y no deberían tener problemas para salir de inicio. Están citados por Venezuela y Japón, así que primero tendrán que darlo todo con el equipo que les paga.
La Real se tiene que agarrar al estado de forma de Barrenetxea, que acumula tres asistencias consecutivas en los últimos partidos, pero también necesita un socio en el otro costado que últimamente está apagado. Desde que Kubo marcara al Valencia en la jornada 1 apenas ha aparecido salvo el larguero del otro día ante el Barcelona que pudo ser un empate que luego no fue.
El Rayo, por su parte, parece tener también clara su alineación salvo la posible entrada de Unai López, que marcó el jueves y quizás por momento de forma podría sentar a Pedro Díaz. El resto sale casi de carrerilla, ya que en Conference fueron suplentes Ratiu, Ciss, Chavarría, Valentín, Pedro Díaz, Isi, De Frutos y Alemao, que llegan sin tanto desgaste pese a que varios tuvieron minutos interesantes en la segunda mitad. Tras un inicio esperanzador, solo suma un triunfo, el de la primera jornada ante un Girona en ruinas. La temporada pasada los vallecanos se adelantaron 0-2 en el marcador y el tanto de Zubimendi fue insuficiente para ganar. Esta tarde es indispensable sumar de tres.
